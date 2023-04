2&Picche: “L’amicizia ispira la nostra musica”

La musica, le canzoni e il ballo sono il veicolo più rapido per arrivare alla testa e al cuore delle persone, specialmente dei più giovani. Ne sono convinti Walter Galliano e Edoardo Arrowood, componenti del gruppo musicale 2&Picche, di cui sono cantanti e produttori.

Un progetto ironico e dissacrante, ma al tempo stesso serio e riflessivo, che alterna pezzi freschi e leggeri che contengono comunque messaggi sociali importanti, a pezzi molto profondi su tematiche delicate.

Walter e Edoardo si raccontano a Zoom Magazine.

Come nasce l’idea di creare i 2&Picche?

La musica ci ha fatto conoscere nel 2015, quando ci siamo incontrati nello studio di registrazione di Edoardo, il mitico Soundvision. L’obiettivo era quello di produrre un album di cover natalizie per raccogliere fondi per la NIDA (Nazionale Italiana Dell’Amicizia), Onlus di cui Walter è il fondatore, che aiuta i bambini, in particolare quelli affetti da malattie rare. Il successo ottenuto dal brano ci ha fatto capire che potevamo utilizzare la musica a fin di bene e così abbiamo iniziato a scrivere brani legati al sociale.

A quali temi si ispirano le vostre canzoni?

In primis l’amicizia. Abbiamo la presunzione di pensare che con la nostra musica e la nostra amicizia possiamo trasformare il mondo in un posto migliore, veicolando messaggi forti soprattutto ai più giovani, che poi sono e rappresentano il nostro futuro. La sette note, le canzoni e il ballo sono il veicolo più rapido per arrivare alla testa e al cuore delle persone, specialmente dei ragazzi.

Come definireste il vostro stile musicale?

Il nostro progetto musicale è attuale, ironico e dissacrante ma al tempo stesso serio e riflessivo, alterna pezzi freschi e leggeri che contengono comunque messaggi sociali importanti, a pezzi molto profondi su tematiche delicate.

I 2&Picche in sala di incisione

Quali sono le sfide che incontrate come duo e come le superate?

Siamo gli opposti che si attraggono, così diversi da essere praticamente uguali.

Un momento vissuto durante una vostra esibizione che ricordate con emozione?

Ogni momento sul palco è molto emozionante e si porta dietro momenti indelebili. Dalla prima vittoria a un talent nel 2021 alle nostre tournée estive che ci hanno permesso di portare la nostra musica in tantissime località italiane riempiendo piazze da Mesagne in Puglia alla nostra bellissima Piazza Vittorio a Torino.

Quale messaggio vorreste inviare ai vostri fan e ai nuovi ascoltatori che si avvicinano alla vostra musica per la prima volta?

Il messaggio è quello di credere sempre e lottare per i propri sogni, noi siamo la dimostrazione che non è mai troppo tardi per realizzarli.

Progetti in cantiere?

Stiamo organizzando per il terzo anno una “Woodstock” moderna, che realizzeremo a giugno, a Torino, nella Cittadella NIDA. Tre giorni di musica no stop, con le tende all’interno della struttura. Oltre al nostro concerto ci verranno a trovare tanti amici della musica italiana e avremo modo di essere giorno e notte assieme ai nostri fan e dividere momenti indimenticabili assieme.

Guarda “Guerra alla Guerra” dei 2&Picche: