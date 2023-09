«1943 – L’anno che…», in occasione dell’80ennale speciale in due parti su Focus

In occasione dell’80ennale, giovedì 7 e venerdì 8 settembre, alle ore 21.05, Focus propone lo speciale in due parti «1943 – L’anno che…».

A cura di Carlo Gorla, con la regia di Roberto Burchielli e la produzione esecutiva di Paola Tancioni, il programma è condotto da Tommaso Cerno.

Nelle due puntate si ricostruiscono gli avvenimenti storici, militari, politici, economici e sociali che hanno caratterizzato il 1943: eventi che hanno segnato radicalmente la storia del Paese, i cui effetti e conseguenze ancora oggi ne incidono la cultura politica e ne condizionano il dibattito pubblico.

Tommaso Cerno

Il percorso di «1943 – L’anno che…» si dipana quindi in un on the road, che porta il pubblico nei luoghi simbolo del ’43 e lo racconta attraverso rarissimi materiali d’epoca, oggetti-simbolo, testimonianze dirette e le interpretazione di autorevoli storici, psicologi ed esperti di storia militare.

Tra gli interventi raccolti spiccano quelli di Fausto Bertinotti, Giordano Bruno Guerri, Vittorio Sgarbi, Gianni Vattimo, Renzo Arbore, Pupi Avati, Pippo Baudo e Achille Occhetto.

«1943 – L’anno che…» è realizzato con filmati e materiale di archivio provenienti da Istituto Luce, Cineteca Milano, Getty Images, e con il repertorio storico free di fondazioni e archivi Mediaset. Ed è scritto da, tra gli altri, Enzo Cicchino, BebaSlijepcevic, Tommaso Cerno e Roberto Burchielli (gruppo di autori che ha già firmato gli speciali «Il sogno di una Cosa», 2021, e «Marcia su Roma -Nella mente del Duce», 2022).