13 miliardi cortometraggio

Anno 2050. In un mondo in piena crisi idrica e ambientale, due giovani lottano per la propria sopravvivenza.

“13 MILIARDI“

Videomessaggio del regista Luca Faustinella

SCHEDA

DURATA: 5’19’’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2022

REGIA: LUCA FAUSTINELLA

ETÀ: 26

GENERE: FANTASCIENZA

PRODUZIONE: CIAOLAB APS

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: LAZIO

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: LUCIA LIBERATI

SOGGETTO: LUCIA LIBERATI

TEMATICA DEL CORTO: AMBIENTE

CAST ARTISTICO:

Giulia Chianese (Attrice – sorella) Silvio Pennini (Attore – fratello)

CAST TECNICO:

Isotta Riggio (aiuto regia) Maria Chiara Tibera (fotografia, montaggio) Antonella Nicolò (musica e sound design)