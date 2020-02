Gianluca Mech: “Arance e limoni per mantenere alte le difese immunitarie”

In piena emergenza Coronavirus, sono sempre più frequenti gli episodi di assalto ai supermercati. Una psicosi partita dai social-network che ha già spinto molte persone, soprattutto del nord Italia, dove per il momento è stato registrato il più alto numero di contagi, a riempire i propri carrelli della spesa di beni di prima necessità, soprattutto pasta, carne e scatolame.

Gianluca Mech, imprenditore e guru di Tisanoreica, non poteva non esprimersi su questa discussa tendenza: “Se proprio dovete assalire i supermercati, fatelo acquistando arance e limoni, che sono i farmaci della natura essendo ricchi di vitamina C. D’altra parte, si sa, l’Italia è tra i grandi produttori di frutta di stagione. Sulla base di questo, il mio consiglio è quello di cercare di mantenere alte le proprie difese immunitarie struttando le armi che ci fornisce la natura”.

Loading...