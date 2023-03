Come organizzare al meglio la prossima vacanza risparmiando

La quotidianità spesso chiama l’uomo a fare degli sforzi extra, specialmente quando si tratta di lavoro. Anche perché la nuova realtà dello smart working ha sì diminuito lo stress da traffico, ma sicuramente ha aumentato quello produttivo, in quanto da casa si lavora spesso senza guardare l’orologio, fintanto che non si è raggiunto l’obiettivo aziendale prestabilito. Ecco, quindi, che ogni tanto si ha bisogno di un momento di stacco attraverso le ferie e l’organizzazione ad hoc della prossima vacanza. Certo, l’aumento indiscriminato dei prezzi fa sì che anche mettere in piedi il prossimo momento di relax non sia facilissimo, ma per fortuna esistono alcuni piccoli accorgimenti che consentono di ottenere le migliori offerte del settore, risparmiando così sul prezzo finale.

Come ottenere le migliori offerte sui trasporti

Quando si decide di partire, ovviamente, bisogna pensare innanzitutto a come raggiungere la meta prefissata. Solitamente la macchina è la prima scelta quando si decide di organizzare un viaggio a medio/corto raggio. Non a caso l’estate scorsa, il 58% degli italiani ha deciso di prendere la propria auto per spostarsi per le ferie. In caso, però, la meta sia molto più distante, le scelte possono essere aereo, treno o nave, specie nel caso di isole o crociere. I dettagli e l’anticipo qui sono importanti. Per esempio, mettiamo il caso di aver scelto Roma come meta delle prossime vacanze. Specialmente per chi arriva dal Nord o dal Sud Italia, l’aereo potrebbe essere la soluzione più consona. Ovviamente per ottenere la migliore offerta, bisogna o consultare un sito di comparazione delle varie linee aeree che consentono di raggiungere facilmente la Capitale, magari puntando su quelle low cost, oppure giocando con grande anticipo.

Questo, infatti, consentirà ai viaggiatori di trovare tariffe davvero molto basse, che inevitabilmente andranno a crescere con l’avvicinarsi dei mesi estivi o delle ricorrenze più importanti dell’anno. Esistono casi in cui anche il last minute regala importanti sconti sul prezzo del biglietto, sia nel caso di aerei, che di navi o treni. Persino sugli affitti di un auto. Se si decide, poi, di raggiungere l’aeroscalo tramite il proprio veicolo, un problema potrebbe essere rappresentato dal parcheggio. Ma esistono soluzioni importanti anche in questi casi, che consentono di prenotare il posto per la propria auto e parcheggiare a prezzi ragionevoli, come nel caso del parcheggio aeroporto Palermo o di altre città. Stesso identico discorso si può fare per porti e stazioni, anche se spesso per queste ultime c’è la possibilità di raggiungerle facilmente con i mezzi di trasporto pubblico. Quindi anticipo, organizzazione e idee chiare permetteranno di risparmiare.

Come ottenere le migliori offerte sugli alloggi

Decisa la meta e il mezzo con cui raggiungerla, si può pensare alla struttura ricettiva. Anche qui, spesso i costi risultano più alti rispetto alle scorse stagioni, specialmente a causa dei rincari generalizzati su materie prime, luce e gas. Ma anche in quest’ambito si può pensare di risparmiare. Molte catene di hotel, ad esempio, mettono a disposizione una carta fedeltà o l’iscrizione ad un programma apposito che consentono di accedere a tariffe agevolate in qualsiasi momento dell’anno rispetto a quelle riservate agli altri clienti, includendo spesso anche colazione o mezza pensione. Ci sono, poi, pacchetti riservati a chi voglia soggiornare per un numero minimo stabilito di notti, come i 3×2 ad esempio, con sconti in percentuale sul prezzo del soggiorno.

Anche comparare i vari prezzi tramite siti a tema consente di trovare l’occasione migliore per poter soggiornare nella struttura scelta. Inoltre, prenotare con largo anticipo, anche direttamente dal sito dell’albergo, camping, B&B richiesto, oppure decidere di prendere le ferie nei periodi dell’anno definiti di “Bassa Stagione” consentiranno di risparmiare ulteriormente denaro nel momento in cui si decida di organizzare la propria vacanza. Infine, se si tratta di una famiglia con figli, è possibile aver accesso a delle scontistiche in caso di bambini ancora piccoli, il tutto entro un certo limite d’età stabilito da struttura a struttura. Oppure, se si pensa di organizzare una vacanza con più persone, è sempre possibile richiedere pacchetti di sconto per la presenza di comitive e gruppi con un numero minimo di persone stabilito dalla struttura ricettiva. Insomma, risparmiare sulla prossima vacanza è possibile, l’importante è farsi trovare preparati.