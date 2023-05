“Qualcosa di grande”, Rogiosi Editore presenta il progetto a cura di Club Itaca Napoli

Mercoledì 17 maggio, alle 18.00, la sala del tè del Gran Caffè Gambrinus, in via Chiaia 1/2, ospita la presentazione di “Qualcosa di grande”, un progetto editoriale realizzato dal Club Itaca Napoli e pubblicato da Rogiosi. Alla presentazione prenderanno parte, insieme all’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese e all’editore Rosario Bianco, il presidente del Club Itaca Napoli Fabio Pignatelli della Leonessa e Demetrio Baffa Trasci Amalfitani di Crucoli, curatore del laboratorio da cui è nato il libro scritto dai ragazzi. “Qualcosa di grande” racconta una storia d’amore, partita da una canzone dei Lunapop, e ambientata tra la città dei Napoli e l’isola di Procida, che approda a “Era de maggio”, un classico della canzone napoletana. Il racconto è completato dalle illustrazioni di Sergio Totaro.

«Quando ho letto il titolo di questo romanzo sono rimasto subito affascinato – scrive Luca Trapanese nella sua prefazione –. Nella mia vita e nella mia esperienza personale e lavorativa, ho imparayo che bisogna sempre pensare, desiderare e costruire “qualcosa di grande”. Bisogna sempre farsi ispirare da sogni “grandi”, da obiettivi “grandi”. Non bisogna avere paura».

«Sono fiero di questo lavoro, elaborato dai ragazzi e le ragazze del nostro Club – scrive il presidente del Club Itaca Napoli Fabio Pignatelli della Leonessa nel testo introduttivo del libro –. Penso che “Qualcosa di grande” sia un be traguardo e sono grato a Demitrio Baffa Trasci per il tempo e la dedizione che ha dedicato al progetto. Obiettivo primario di Progetto Itaca è combattere lo stigma che ancora aleggia intorno al disturbo mentale, qualunque sia la sua forma, e ritengo che anche questo libro sia un piccolo passo per raggiungere lo scopo».