Torna ONE DAY MUSIC 2020: 24 ore di musica non stop

Torna l’atteso appuntamento di One Day Music, il primo festival in programma il primo maggio che negli ultimi anni richiama alle pendici dell’Etna appassionati da tutta Italia. Come sempre due sono le aree che verranno allestite alla Playa di Catania, presso lo Zouk Spazio Eventi, con una lineup d’eccezione che vedrà alternarsi numerosi artisti, italiani e internazionali, sui due palchi, attivi contemporaneamente dalle dieci del mattino fino all’alba del giorno dopo.

Gli artisti

Nella Sundance Arena, dedicata agli appassionati della musica techno e house suonerà Jamie Jones, il gallese che è stato nominato il miglior dj del 2011 dalla rivista di musica dance online Resident Advisor e che oggi è considerato uno dei re dell’elettronica in tutto il mondo. Londra e Ibiza i suoi punti di partenza, l’America e il sud est asiatico quelli di arrivo. Centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo ballano sulle note dei suoi remix e per i suoi fan quella di Catania, prima data italiana del 2020, rappresenta un’occasione unica per “sentirlo” all’opera. Oltre a lui, a salire in consolle ci saranno, tra gli altri, i due djs e produttori tedeschi Tassilo Ippenberger e Thomas Benedix, meglio noti a livello internazionale come Pan-Pot. Preparazione, passione, talento e creatività sono gli ingredienti del loro successo: attivi dal 2003, si sono incontrati durante gli studi di ingegneria del suono. L’amore per la musica, abbinata alla naturale predisposizione per il mixer e ad un’inventiva fuori dal comune li ha portati ai vertici delle classifiche house in tutto il mondo.

Attesissimo il concerto di Franco 126, che si i terrà nella Spring Arena. Il rapper e cantautore di Trastevere che si ispira a Franco Califano è considerato un vero e proprio poeta contemporaneo. Non sarà l’unico a salire sul palco dedicato a rap, trap, indie pop, reggae, drum and bass: tra i primi nomi annunciati, quello del rapper milanese Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini. In contemporanea agli studi di musica classica al conservatorio, fin da da adolescente si è fatto notare per le sue abilità tecniche messe in mostra nelle battle di freestyle in giro per l’Italia che gli hanno fatto conquistare subito una buona schiera di fan. il cartellone di tutti gli artisti che animeranno la maratona musicale di Catania verrà aggiornato periodicamente fino all’evento stesso, per il quale sono attese in spiaggia oltre ventimila persone.

I biglietti sono acquistabili sul sito TicketSms.it (anche tramite bonus cultura 18app) al seguente link: https://www.ticketsms.it/event/bhicemk

Il prezzo, ad oggi, è di € 25 + d.p. (acquistabili fino ad esaurimento e non oltre il 15 marzo). Dal 16 marzo: € 28 + d.p.

Infoline: 095.8997743

www.onedaymusic.it

