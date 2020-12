Gli auguri di MaxEnio Hair Style: successo per il brindisi virtuale con clienti e follower

L’appuntamento era fissato il 20 dicembre scorso. La data, scelta dai titolari del salone MaxEnio Hair Style, è stata simbolica. L’occasione era quella degli auguri di Natale ma l’evento online che ha avuto luogo su Instagram si è trasformato in un momento di speranza per la prossima ripartenza di tutte le attività messe a dura prova dall’emergenza sanitaria.

Insieme a Massimo Cosentino ed Ennio Terlizzi, nel salone che si trova a Roma in zona Portuense, c’era un testimonial d’eccezione, Gabriele Rossi. L’attore di Frascati è attualmente sul set di una fiction che prossimamente andrà in onda su Raiuno, ma non ha voluto mancare il “party” organizzato con la collaborazione della Dreaming Management di Pamela Perricciolo, che così ha sfidato il Covid mettendo in scena un evento di aggregazione, rigorosamente online, ma sentito come quelli che presto torneranno a tenersi “in presenza”.

Massimo Cosentino, Gabriele Rossi ed Ennio Terlizzi

Il 2021 è l’orizzonte di tutto. Lo sanno bene anche Max ed Ennio: “Quest’anno non abbiamo potuto salutare le nostre clienti come facevamo sempre in passato. Ma con questa festa insolita abbiamo voluto dargli appuntamento al 2021. Il nostro brindisi è stato solo virtuale, ma siamo certi che torneremo ad abbracciarci dal vivo. E ringraziamo Gabriele che ha scelto per noi i premi di un contest che abbiamo voluto organizzare proprio per sentirci più vicini alle nostre amiche affezionate“. Tre buoni spesa fino a 300 euro da spendere in salone per Max ed Ennio rappresentano “solo un piccolo modo per dire semplicemente grazie di esserci sempre state accanto“. E ovviamente per celebrare la bellezza a trecentosessanta gradi.

Durante la diretta Instagram, con distanziamento e mascherine, i contatti dei follower, vecchi e nuovi, sono stati numerosissimi. È stato l’effetto novità per una diretta diversa, proiettata al futuro. E lo stato d’animo di chi si trovava al di là dello schermo, infatti, è stato decisamente più ottimista di quello provato nel corso del primo lockdown. Anche quando il salone è stato chiuso Max ed Ennio non hanno mai smesso di esercitare la loro professione di consulenti di immagine, ma a distanza. Le loro dirette sono sempre state molto seguite: il loro curriculum è una garanzia e le loro collaborazioni con le celebrities sono ormai storiche. Di recente hanno lavorato dietro le quinte del Concerto di Natale andato in onda su Canale 5 e a marzo torneranno anche a Sanremo, per la prossima edizione del Festival. Ma la loro attenzione è rivolta soprattutto alle loro clienti, ormai amiche, e anche con il brindisi di Natale e fine anno hanno voluto dimostrarlo.

Mantenendo vivo il contatto umano… senza contatto.