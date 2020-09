Il cuore della famiglia Maddaloni è tornato a occuparsi di temi solidali. Lo scorso 24 settembre, a Villa Domi sui Colli Aminei di Napoli, si è svolta la prima edizione del “Marco Maddaloni Charity“, evento di beneficenza che ha promosso una raccolta fondi da destinare al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Cardarelli.

Il ricavato servirà per l’acquisto di un’incubatrice di ultima generazione. E il campione sportivo spiega proprio il perché di questa scelta: “Questo progetto nasce dopo l’esperienza vissuta con mia figlia Giselle Marie Maddaloni. Un’esperienza che mi ha permesso di comprendere meglio la realtà delle terapie intensive legate ai neonati. Ecco perché ho voluto ideare questa prima edizione del mio charity e donare quello che abbiamo raccolto al nosocomio, ringraziando chi opera in quel settore e permettendo che ogni bambino possa avere le migliori attrezzature possibili”.

Il “Marco Maddaloni Charity” si è articolato con un aperitivo di benvenuto per tutti gli ospiti, che ha anticipato una cena di gala da mille e una notte, conclusa con un meraviglioso spettacolo pirotecnico. Alex Pacifico, il noto manager di cinema e tv, e Pamela Camassa, conduttrice, artista di vero talento e vincitrice di “Amici Celebrities”, sono stati perfetti padroni di casa. Non solo per presentare i numerosi ospiti intervenuti alla serata, ma anche per battere l’asta di beneficenza che ha raccolto svariate migliaia di euro.

Tutta la famiglia Maddaloni al completo ha applaudito Marco il giudoka, tra l’altro vincitore dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” e ancor prima di “Pechino Express”, per questa lodevole iniziativa. E per un campione come lui abbonato al successo, non poteva che esserci un risultato eccellente da top player anche in una serata charity.

Fra le illustri presenze alla serata, Clemente Russo, Massimiliano Rosolino, Ema Kovac, Teresanna Pugliese, Marina La Rosa, Luca Vismara, Maria Mazza, Barbara Petrillo, Emiliana Cantone, Franco Ricciardi, Nando Mormone, Fabiano Santacroce, Claudia Letizia. Oltre, chiaramente, a Gianni, Pino, Laura Maddaloni e Romina Giamminelli.

Guarda le immagini del Marco Maddaloni Charity:

