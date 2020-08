Mahmood: “Non mi sarei mai aspettato di cantare alla Notte della Taranta”

Nel tempio senza confini della Taranta, il concertone di Melpignano, approda l’inarrestabile viaggio musicale di Mahmood.

Il vincitore del Festival di Sanremo 2019, infatti, questa sera salirà sul palco di una delle più significative manifestazioni sulla cultura popolare in Europa, “La Notte della Taranta“: omaggio alla tradizione musicale del Salento e alle infinite storie che l’hanno generata, il Concertone sarà trasmesso venerdì 28 agosto, alle ore 22:50, su Rai2.

Diretto dal Maestro Concertatore di questa edizione, Paolo Buonvino, Mahmood, che condividerà il palco con Gianna Nannini e Diodato, regalerà al pubblico un viaggio tra le sonorità del Mediterraneo senza confini: “Sabry 2aleel”, canto d’amore in arabo portato alla ribalta da Shereen.

“Sono molto felice di essere qui, perché non mi sarei mai aspettato di cantare alla Notte della Taranta. All’inizio la vedevo come una cosa molto lontana, non avendo radici molto vicine alla Puglia avendo padre egiziano e madre sarda” ha dichiarato Mahmood, aggiungendo: “Canterò “Sabri Du Alil”, un brano arabo che da piccolo cantava spesso mio padre in auto. Non sarà solo una canzone, ma un viaggio che riunisce tre mondi. Mi sono sentito anche io parte di questa tradizione e ho capito che le mie origini non sono poi così distanti dalle tradizioni pugliesi: ringrazio tantissimo tutti per quest’opportunità”.

Guarda la videointervista con Mahmood:

Abbiamo incontrato Mahmood a margine della conferenza stampa di presentazione de “La Notte della Taranta” 2020 (LEGGI ANCHE: La “forza guaritrice” della Taranta: tutto pronto per il Concertone 2020).