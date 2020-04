LA CASA DI CARTA – PARTE 4: dal 3 aprile solo su Netflix

Da venerdì 3 aprile debutta la quarta parte de LA CASA DI CARTA, la serie non in lingua inglese più vista su Netflix.

Lo stesso 3 aprile, per celebrare il ritorno della banda di ladri più famosa al mondo, sarà disponibile su Netflix anche “La casa di carta: il fenomeno”, un documentario alla scoperta di tutte le curiosità sulla serie, da affiancare alla visione dei nuovi episodi per un’esperienza completa immersi nel mondo de LA CASA DI CARTA.

SINOSSI

LA CASA DI CARTA – PARTE 4 inizia nel caos: il Professore è convinto che Lisbona sia stata giustiziata, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte. La banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre e la presenza di un nemico tra i suoi stessi ranghi ostacola seriamente la riuscita del colpo.

IL CAST

IL PROFESSORE (ÁLVARO MORTE)

Intelligente, intrigante, timido, introverso e con scarse abilità sociali. Ha sofferto di una malattia quando era molto giovane e ha dedicato tutta la sua vita allo studio. È curioso e autodidatta. Perfezionista, dettagliato e molto ambizioso nei suoi piani. Al centro dei suoi pensieri c’è suo padre, morto nel tentativo di rapinare la Banca ispano-americana, e suo fratello Andres (Berlino), morto nell’assalto alla Zecca Reale di Spagna.

TOKYO (ÚRSULA CORBERÓ)

È un vulcano: combattente, selvaggia, sempre alla ricerca di nuove emozioni ed esperienze per sfuggire alla noia. Ha una relazione con Rio, che risveglia il suo lato più vulnerabile. Si fida pienamente dell’intelligenza ed esperienza del professore. Nonostante i suoi cambiamenti, è fedele e onesta ai suoi amici, come Nairobi, con cui ha una vera amicizia.

NAIROBI (ALBA FLORES)

Allegra, divertente e pragmatica, Nairobi incoraggia i colleghi della banda e risolve ogni situazione difficile. Ha obiettivi e priorità molto chiari e, dopo il colpo alla Zecca Reale di Spagna, si avvicina molto ad Helsinki, per il quale nutre una forte ammirazione. È una donna forte, ma non può impedire al suo lato materno di uscire con i più deboli, incolpandosi anche, a volte, di non essere stata in grado di prendersi cura di suo figlio.

PALERMO (RODRIGO DE LA SERNA)

Nato in Argentina, Palermo è un ingegnere estremamente intelligente, ma stravagante e unico nel suo genere. Amante dei piccoli piaceri e della vita, è un uomo di compagnia. Amico stretto di Berlino, di cui non ha ancora superato la morte, gli piace essere un leader e stare al centro dell’attenzione, a tal punto che ogni tanto il suo ego eccessivo crea degli attriti nella banda.

DENVER (JAIME LORENTE)

Vivace, affettuoso e iperattivo, ma anche profondamente nobile d’animo. Durante la rapina alla Zecca Reale di Spagna, la sua vita viene stravolta: perde suo padre e conosce la sua compagna di vita Monica Gaztambide (Stoccolma). Ha un forte senso del dovere, ma a causa della sua inesperienza e goffaggine, le cose non andranno come previsto.

STOCCOLMA (ESTHER ACEBO)

Monica Gaztambide è passata dall’essere segretaria della Zecca Reale di Spagna, ad ostaggio, fino a diventare un membro della banda con il nome di Stoccolma. Intelligente e testarda, a volte insicura, raggiunge una nuova stabilità con Denver, grazie al quale si fortifica diventando una donna più fiduciosa e coraggiosa, desiderosa di dimostrare a se stessa e agli altri ciò di cui è capace.

RAQUEL MURILLO / LISBONA (ITZIAR ITUÑO)

Forte e passionale. La sua tenacia e astuzia la rendono un’abile ispettrice di polizia. La sua empatia, intelligenza e calma fanno di lei la negoziatrice ideale. Ora però è dall’altra parte della giustizia, è entrata nella banda e si fa chiamare Lisbona. Arrivata al traguardo dei quarant’anni, Raquel ha reinventato se stessa: è stata a lungo vittima di maltrattamenti.

RIO (MIGUEL HERRÁN)

Attraente, atletico e con un sorriso disarmante, Rio è una persona esplosiva e solare. Grazie alla sua grande passione per i videogiochi, è entrato nella banda come hacker internazionale al servizio del Professore.

HELSINKI (DARKO PERIC)

Grande e forte come un orso, Helsinki è un ex militare dei Balcani, in cui la sua forza fisica e la sua determinazione si combinano con un cuore d’oro. Affettuoso e protettivo, Helsinki permette solo a poche persone di entrare nella sua “comfort zone”, che diventano così immediatamente parte della sua famiglia. Cresciuto in un mondo di soli soldati maschi, Helsinki è solito eseguire ordini violenti senza farsi troppe domande.

BOGOTÀ (HOVIK KEUCHKERIAN)

Saldatore di decine di metri di acciaio sotto le acque del Mare del Nord, Bogotà è un uomo forte, tenace e instancabile sul lavoro, ma a cui piace rilassarsi nel suo tempo libero. Ha sette figli da diverse donne in tutto il mondo, che ama perdutamente e di cui si prende cura dopo i suoi lunghi periodi di assenza.

ARTURO (ENRIQUE ARCE)

È passato dall’essere a capo Zecca Reale di Spagna ad ostaggio, e in questo nefasto percorso ha perso sua moglie, la sua amante e suo figlio. Arturo è molto sicuro di sé. Riconvertito in un guru motivazionale, ora canalizza la sua energia per ispirare gli altri ad essere persone migliori. Darebbe qualsiasi cosa per essere al centro dell’attenzione.

MARSIGLIA (LUKA PEROS)

Un uomo all’apparenza austero, che conosce in prima persona la sofferenza delle guerre balcaniche. La sua eleganza nasconde un uomo scaltro ed implacabile, che risolve problemi, o forse li crea, dipende da chi lo assume. Con il pagamento dei suoi servizi garantisce due cose: il raggiungimento della missione e la sua irremovibile lealtà.

ISPETTRICE ALICIA SIERRA (NAJWA NIMRI)

L’ispettrice Sierra non è la tipica negoziatrice. Al suo debutto nella serie è incinta di otto mesi. È furba, intelligente, pericolosa, e non ha bisogno di usare minacce, affronta ogni problema e non si fa intimidire da niente e nessuno. È sicura di sè, temuta e rispettata.

COLONNELLO TAMAYO (FERNANDO CAYO)

Colonnello del CNI (Servizi Segreti Spagnoli) è uomo che ha dedicato tutta la sua vita al lavoro. Risolutivo, con un codice d’onore preciso e un’energia impetuosa. La sua posizione nei confronti delle alte autorità dello Stato lo porta a volte a prendere decisioni che a lui stesso non piacciono.

GANDÍA (JOSÉ MANUEL POGA)

Capo delle guardie del corpo di un’alta carica. Ex berretto verde. Grande, forte e ben addestrato. Nervi d’acciaio, letali, aspetta con impazienza la possibilità di dimostrare il suo valore. In altre parole, uccidere qualcuno legalmente. È il tipo di persona a cui piace definirsi politicamente scorretto, quando la realtà dimostra che non è altro che un intollerante reazionario

Guarda il trailer de LA CASA DI CARTA – PARTE 4:

Loading...