Venezia 77, Diodato vince il premio speciale “Musica&Cinema” di Soundtrack Stars Award

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con “Fai Rumore”, il David di Donatello e il Nastro d’Argento per “Che vita meravigliosa” come migliore canzone originale dell’anno, parte della colonna sonora de “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek, è stato consegnato a Diodato, l’artista dell’anno nel mondo della musica, il Soundtrack Stars Award speciale Musica&Cinema, un premio per la sua straordinaria sintonia con il mondo del cinema.

Dedicato a Ennio Morricone il Soundtrack Stars Award 2020 che, all’ottava edizione, è tornato alla 77.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per premiare la migliore colonna sonora tra i film in concorso e l’eccellenza della musica nel cinema. Per questo Soundtrack, che ha inaugurato le sue otto edizioni nel 2012 proprio sotto il segno di Morricone, il primo premiato nella storia di questo riconoscimento andato, dopo di lui, ai più grandi musicisti del mondo, gli sta rendendo omaggio con una dedica di affetto e di grande stima per la colonna sonora della nostra vita già entrata, con le sue note, nella Storia.

Ideato e prodotto interamente da Free Event, gruppo da anni protagonista nel settore musicale i il Premio, valorizza la musica che ha un ruolo chiave, imprescindibile nella produzione di un film, da autentica protagonista tra gli interpreti del set. E la colonna sonora che il premio sceglie ogni anno tra i film nel Concorso Ufficiale della Mostra sa trasformarsi in un’autentica sceneggiatura nella sceneggiatura, un copione scritto con le note accompagna ed esalta le emozioni di ogni storia.

Il Premio a Morricone fu assegnato in un primo ‘numero zero’ della manifestazione approdata a Venezia, poi, l’anno successivo in occasione della 70.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica dove la prima Giuria di esperti assegnò il “Soundtrack Stars” al miglior produttore emergente; alla migliore canzone originale; alla migliore colonna sonora ai film presenti nella selezione ufficiale.