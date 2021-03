Annalisa: il video di “Dieci”, il brano in gara a Sanremo 2021

A tre anni dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, Annalisa si è esibita ieri sera sul palco dell’Ariston con il brano “Dieci”, scritto dalla stessa cantautrice con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Jacopo Matteo Luca D’Amico, e ha raggiunto la prima posizione della classifica provvisoria resa nota fine puntata. Annalisa ha indossato abiti Blumarine, mentre è stata accompagnata dal Direttore d’Orchestra Daniel Bestonzo.

“Dieci” è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali (https://annalisa.lnk.to/Dieci) e su iTunes è già il brano in gara più alto in classifica.

“Dieci è la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime veramente non sono mai. Mi fa pensare al momento che stiamo vivendo, alla consapevolezza e alla grinta di chi non si arrende. – racconta Annalisa – È anche e soprattutto la mia dichiarazione d’amore alla musica, che condivido con il pubblico da dieci anni, anche se in realtà la nostra storia è iniziata molto tempo fa”.

È online anche il video di “Dieci” per la regia di Giacomo Triglia e girato nella metropolitana di Brescia con la partecipazione di Riccardo Mandolini, l’attore della serie tv Netflix “Baby”.

Il video è ispirato al corto di Paul Thomas Anderson “Anima” e vede come protagonisti Annalisa e Riccardo Mandolini. I due personaggi, legati dal destino, si rincorrono in metropolitana senza mai incrociarsi, se non alla fine, mentre Annalisa canta sotto una pioggia di fogli, le dieci ultime volte in cui si sono scritti, e quelle che serviranno ancora.

“Dieci” sarà contenuto in “Nuda10”, la nuova versione di “Nuda”, in uscita il 12 marzo che contiene 6 nuovi brani tra gli inediti “Eva+Eva”, “Amsterdam” feat. Alfa e “Movimento Lento”, e due rivisitazioni del passato quali “Alice e il blu” con la produzione di Dorado Inc. e “Il mondo prima di te” con il feat. Di Michele Bravi. (https://annalisa.lnk.to/Nuda10_DlxEd).

Nella versione digitale ci sarà anche la cover che verrà presentata il giovedì sera de “La musica è finita” di Ornella Vanoni che Annalisa interpreterà con Federico Poggipollini.

La tracklist di “Nuda10”:

1. Dieci

2. Eva+Eva

3. Amsterdam feat. Alfa

4. Nuda

5. Romantica feat. J-Ax

6. Tsunami

7. Houseparty

8. Cena di Natale

9. Bonsai

10. Piove col sole

11. Principessa feat. Chadia Rodriguez

12. Graffiti

13. D’oro

14. A te cosa piace fare

15. Vento sulla luna feat. Rkomi

16. N.U.D.A. (nascere umani diventare animali) feat. Achille Lauro

17. Movimento lento

18. Alice e il blu

19. Il mondo prima di te feat. Michele Bravi

Guarda “Dieci” di Annalisa: