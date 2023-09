Cusano: highlights e anticipazioni programmi tv e radio dal 23 al 29 settembre

Un inizio di autunno ricco di tante novità e ospiti quello che attende il pubblico di Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre) e Radio Cusano Campus che continuano a puntare su una programmazione variegata e ricca di contenuti.

CUSANO ITALIA TV

Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, in diretta su Cusano Italia Tv, sono tanti i temi da analizzare con Tommaso Franchi al timone di POMERIGGIO CON NOI, Il programma è diviso in varie aree tematiche: dalle 15 alle 16“La Giornata”, tra attualità, cronaca e politica. Dalle 16:30, dopo lo spazio informativo del Cusano Media Group, fino alle 17 è la volta del “Ring”, parte dedicata al dibattito tra opinioni simili e contrapposte su temi di ordine pubblico. Dalle 17 alle 17:30 spazio al “Personaggio”, dove protagonista sono volti noti dell’universo televisivo e della rete, tra attori, calciatori, influencer e cantanti. Dalle 17:30 alle 17:45“L’ultimo Giro”, lo spazio finale con gli opinionisti del programma dove al centro c’è lo spettacolo, la musica e il gossip. Dalle 17:45 alle 18, Simone Lijoi chiude la puntata con le sue rubriche. Tanti gli ospiti intervenuti questa settimana: l’ex giocatore della Lazio Hernanes, lo showrunner di “Drag Race Italia” Dimitri Cocciuti, il ballerino professionista Stefano Oradei, l’ex dama di Uomini e Donne Veronica Ursida, A partire da lunedì 25 settembre attesi in studio: l’influencer Giulia Leonardi, il cantante e streamer Mudimbi e Wlady Tallini, conduttore radiotelevisivo.

La domenica si tinge di giallo con CRIMINI E CRIMINOLOGIA uno dei programmi più amati dedicato ai gialli e ai casi eclatanti della storia del crimine, in onda dalle 21:30 alle 23:30 su Cusano Italia Tv. Domenica 24 settembre, dalle ore 21.30 con Fabio Camillacci e Gabriele Raho, una puntata speciale dedicata ai due gialli di Arce: l’omicidio di Serena Mollicone (giugno 2001) e lo strano suicidio del brigadiere Santino Tuzi (aprile 2008). Tra gli ospiti in studio, Maria Tuzi, la figlia del brigadiere presunto suicida, la psicologa e criminologa Antonella Elena Rossi che cura la rubrica “La Chiave di volta”, il giornalista Fabio Amendolara che ha scritto un libro dedicata a Santino Tuzi dal titolo “L’ultimo giorno con gli alamari” e la psicologa forense Laura Volpini che è stata consulente di parte per la famiglia Mollicone.

RADIO CUSANO CAMPUS

L’amore è un sentimento comune che può avere varie sfaccettature, smuove e ricompone tutto come un puzzle. Come sarebbe un mondo senza? Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00 su Radio Cusano Campus è tempo di THAT’S AMORE con Annalisa Colavito e Arianna Ciampoli. Tra gli ospiti di questa settimana Michele La Ginestra, Fioretta Mari e Valeria Graci, mentre da lunedì 25 settembre attesi Manila Nazzaro, Alessandro Greco, Beppe Convertini, Rita Forte, Petra Corsetti, Marta Pettolino Valfré e Laura Nacci.

Si dice che il turchese sia simbolo di dolcezza e vitalità. Entrambi ingredienti necessari per una comunicazione fluida e vivace. È proprio questo il sapore che avranno le interviste di Turchese Barracchi. L’appuntamento con TURCHESANDO è ogni martedì dalle 18.00 alle 20.00 in radiovisione su Radio Cusano Campus e Cusano Italia Tv. Durante la puntata andata in onda martedì 19 settembre è intervenuta la cantante Annalisa Minetti che ha ricordato il grande Toto Cutugno – che ha rilasciato proprio a Turchese Baracchi la sua ultima intervista prima di andarsene – e poi in studio una coppia esplosiva ed amatissima: Edoardo Tavassi e Micòl Incorvaia.

RADIO BOMBOCLAT è lo spazio per dare voce ad altre importanti figure del panorama musicale contemporaneo, con dibattiti live dove potrete conoscere da vicino cantanti e band di notevole spicco in Italia. Con il gruppo musicale Cor Veleno tutti i mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 in radiovisione su Radio Cusano Campus e Cusano Italia Tv. Durante la puntata andata in onda mercoledì 20 settembre sono intervenuti Piotta e Fabri Fibra.

Tutti i giovedì, dalle 18.00 alle 20.00 in radiovisione su Radio Cusano Campus e Cusano Italia Tv, Turchese Baracchi e Edoardo Tavassi sono al timone di TNT ATTENTI A QUEI DUE: spazio al divertimento con curiosità, scherzi telefonici, musica e imitazioni.

La risata è contagiosa, infondi in noi il tuo entusiasmo! Questo il leitmotiv di FATTI DI RISATE, programma condotto da Annamaria Fittipaldi e Giuseppe Abramo in onda il sabato e la domenica dalle 13 alle 14 su Radio Cusano Campus. Sabato 23 settembreinterverranno l’attore e regista Marco Cavallaro e lo stand-up comedian Surreal Man mentre domenica 24 ospiti gli attori Gegia e Andrea Papale.