“Ho fatto bene”: Gianluca Monaco presenta il suo nuovo EP al Joyce di Roma

In attesa dell’uscita nei prossimi giorni su tutti i digital store,presenterà ufficialmente al pubblico il suo nuovo EP ““, sabato 3 dicembre alle ore 21, con un live al Joyce di Roma (via Federico Ozanam 92/94). Sei i brani che compongono “Ho fatto bene”, con testi e musiche dello stesso Monaco, composti con lo stile che caratterizza da sempre il repertorio del cantautore romano. Brani che affrontano tematiche sociali e della vita quotidiana di ciascuno di noi: un viaggio attraverso le pieghe dei sentimenti, delle relazioni e del bisogno di serenità ed equilibrio che avvolge il nostro bisogno di espressione e stabilità. L’EP – registrato tra il 2020 e il 2022 presso lo STUDIO 8 di Roma – è stato prodotto, diretto e arrangiato dae vede la collaborazione di musicisti come“Ho fatto bene rappresenta per me il tentativo di coniugare musica e parole accompagnando chi mi ascolta verso una sensibilizzazione. Un’esplorazione di diversi ambiti della vita quotidiana: i silenzi, le speranze, le gioie, le paure e la voglia di vivere… nonostante tutto” commenta Gianluca Monaco, aggiungendo: “Un grazie speciale a tutti coloro che hanno collaborato durante la fase di programmazione, a tutti musicisti e a Pino Iodice che lo ha prodotto ed elaborato. Mi ha incoraggiato nei diversi momenti del lungo lavoro in questi due anni non certo facili”. Un serata molto attesa quella che si terrà al Joyce di Roma, che segue alla prima tappa di presentazione e primo ascolto di “Ho fatto bene” tenutasi lo scorso 19 novembre – grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro – nella sede romana di Tor Tre Teste, luogo in cui sono accolte persone “senza fissa dimora”. Una serata aperta al pubblico, dove l’hanno fatta da padrone il divertimento e la dinamicità tra suoni e ritmi funky-rock, che visto sul palco Gianluca Monaco e la BandadelMonaco (Alessandro de Carli, Simone Massimi, Andrea Nicolè e Pasquale Renna), presentare il nuovo EP e parte del suo repertorio. Da “Voglio andare al mare” alla “Differenza“, solcando poi le note dell’ultimo periodo e dei nuovi brani (“Un raggio di Sole“, “Bene“, “Probabilmente“) fino a presentare quello che sarà il singolo che fa da apripista al nuovo EP: “Il dubbio“.