gIANMARIA, dopo Sanremo torna con “Disco Dance” feat. Francesca Michielin

Dopo il successo sanremese di “Mostro” (Certificato Disco D’oro) e dell’omonimo album di debutto, gIANMARIA torna con con una collaborazione inedita e spiazzante: venerdì 28 aprile esce “DISCO DANCE feat. Francesca Michielin” (Epic Records / Sony Music Italy), il nuovo singolo di gIANMARIA insieme alla cantautrice e polistrumentista veneta.

“È arrivato un altro sabato / mentre tutti gli altri ballano / Viola sta nella sua stanza e continua a guardare il soffitto”:è la sintesi e il ritornello di un brano energico e riflessivo al tempo stesso – prodotto da Antonio Filippelli, Bias e Gianmarco Manilardi – che descrive con la cassa in quattro il disagio di una ragazza che sente di non aver trovato il suo posto nel mondo.

«DISCO DANCE è un titolo con il quale spero di spiazzare l’ascoltatore. Il brano parla di una ragazza, Viola, alla quale ho fatto impersonificare il mio lato femminile, staccandola completamente da me e facendole prendere vita»- spiega gIANMARIA, presentando Viola, la protagonista della canzone -«Nella mia immaginazione Viola è una ragazza che si accorge di volere andare via da una provincia, ma non coglie la prima occasione per scappare e rimane rinchiusa in un luogo che odia e non le appartiene».

gIANMARIA racconta così la collaborazione con Francesca Michielin:«Francesca ha dato un bellissimo colore con la sua voce alla canzone. Quando ho scritto il testo, prendendo ispirazione dal luogo in cui sono cresciuto, ho pensato subito a lei che come me viene da una realtà vicina nella provincia di Vicenza».

E Francesca Michielin aggiunge: «Collaborare con gIANMARIA è stata una bellissima esperienza, attraverso la musica siamo riusciti a scoprire di avere tanti punti in comune. Come me, anche lui viene da una realtà di provincia e questo ci ha permesso di entrare in sintonia da subito. “Disco dance” è un brano che affronta temi attuali e che sento vicini come la paura di non riuscire a trovare il proprio posto nel mondo o di non riuscire a cogliere l’attimo, l’occasione per scappare da ciò che ci fa sentire stretti».

A maggio, gIANMARIA sarà live con la sua nuova attesissima tournée “Mostro Tour 2023”, prodotta da Vivo Concerti: una serie di concerti nei principali club italiani che toccherà le città di Bologna, Milano, Torino, Padova e Roma.

Il calendario completo del “Mostro Tour 2023”:

13 maggio 2023 TERAMO @ PIN UP (DATA ZERO)

15 maggio 2023 BOLOGNA @ ESTRAGON

18 maggio 2023 MILANO @ FABRIQUE

21 maggio 2023 VENARIA (TORINO) @ TEATRO DELLA CONCORDIA

22 maggio 2023 PADOVA @ HALL

25 maggio 2023 ROMA @ LARGO VENUE (SOLD OUT)

26 maggio 2023 ROMA @ LARGO VENUE (NUOVA DATA)

Guarda “Mostro” di gIANMARIA: