Lotta alle Mutilazioni Genitali Femminili: A.N.G.E.L.S. Onlus presenta il progetto “Women in Love” alla Camera

In occasione della Giornata Internazionale Contro le Mutilazioni Genitali Femminili – sancita dalle Nazioni Unite il 6 febbraio – venerdì 3 febbraio, alle ore 17, presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati (Piazza in Campo Marzio, 42) A.N.G.E.L.S. – Associazione Nazionale Giovani Energie Latrici di Solidarietà Onlus discuterà il progetto artistico, culturale ed umanitario “Women in Love” (presentato a Venezia lo scorso dicembre), il cui ricavato sarà impiegato per operare gratuitamente le vittime di infibulazione per il ripristino dello status quo, con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Dipartimento per le Pari Opportunità e della Città di Venezia.

L’obiettivo di A.N.G.E.L.S. è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle Mutilazioni Genitali Femminili (clitoridectomia, escissione ed infibulazione) per contribuire a porre fine a questa terribile violenza perpetrata su bambine e giovani donne, che avviene anche in Italia clandestinamente, nonostante la legge n. 7/2006.

Benedetta Paravia

Relatori dell’incontro – moderato da Benedetta Paravia (Portavoce A.N.G.E.L.S.) – l’On. Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali; l’On. Annarita Patriarca, Segretaria di Presidenza e Membro della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati; la Prof. Maria Rita Parsi, psicologa e saggista; Linda Laura Sabbadini, Chair Women20 2021 ed editorialista; il Prof. Luigi Uno Tivelli, autore; il Prof. Maurizio Fiasco, sociologo; il Prof. Domenico De Masi, sociologo e la giornalista Safiria Leccese.

Insieme per la dignità della donna e dei fanciulli nel mondo, A.N.G.E.L.S. è in collaborazione con la Fondazione Movimento Bambino ONLUS.