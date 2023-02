Lievito Madre a Crotone, la riapertura nella casa di Rino Gaetano

Lievito Madre a Crotone è diventata il punto di riferimento per la pizza nel capoluogo calabrese e non solo, con diversi riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e l’inserimento in guide prestigiose come la 50Top Pizza. Il progetto ha raccolto tanto apprezzamento dagli utenti che il lido in riva al mare non era più in grado di contenerlo, per questo negli ultimi mesi si è lavorato all’apertura di una nuova sede e finalmente siamo in grado di dare una data ufficiale: il 19 febbraio aprirà la nuova pizzeria Lievito Madre, lo farà nella storica location della casa natale di Rino Gaetano in Viale Cristoforo Colombo a testimonianza dell’amore dei maestri Florindo Franco e Ciro Guerrini per la loro terra.

Lievito Madre a Crotone nella Casa di Rino Gaetano: “Una grande emozione”

“È stata dura scegliere di abbandonare il locale che avevamo portato avanti con cura e amore, ma sempre più spesso non riuscivamo ad accogliere le richieste di prenotazioni. Siamo commossi dall’affetto che Crotone ci ha dimostrato in questi anni per questo abbiamo deciso di investire in un nuovo locale più grande, più bello, sempre affacciato sul nostro bellissimo lungomare. Poter fare le pizze in quella che è stata la casa Natale di Rino Gaetano per noi è un onore”, sono le parole di Florindo Franco.

Una nuova apertura che vedrà più di 250 posti a sedere tra interno ed esterno, oltre che due forni con la possibilità di soddisfare la ogni sera quanti più clienti possibili. La Lievito Madre continuerà ad offrire le migliori materie prime possibili, con le pizze preparate grazie all’impasto super leggere della farina Molino Magri, la mozzarella di qualità di Mozzarè. Quello che non mancheranno sono i prodotti dell’enogastronomia calabrese, dal pomodoro passando per l’immancabile nduja di spilinga fino alla provola Silana e alle cipolle di Tropea solo per citarne alcuni. L’offerta sarà ricca anche di frittatine di pasta, montanarine fritte e soffietti con pistacchio e cioccolato, oltre a svariati dolci artigianali per concludere con un tocco di dolcezza la vostra cena o il pranzo. La carta dei vini sarà ricchissima di etichette locali biologiche, mentre per la birra continuerà la ricca offerta artigianale con un focus particolare su realtà del territorio. Una vasta varietà di distillati, una novità su tutto saranno i drink, dai classici Italiani a quelli territoriali con l’utilizzo di liquirizia e bergamotto che permetteranno di ampliare l’offerta commerciale del nuovo locale. Una nuova avventura per la Lievito Madre solo per le dimensioni, perché la qualità dell’offerta sarà quella di sempre.

Chi è Florindo Franco

Florindo Franco maestro pizzaiolo titolare insieme a Ciro Guerrini della Lievito Madre è un artista dell’impasto diventato mediaticamente noto al grande pubblico con la vittoria nella trasmissione Il Boss delle Pizze su AlmaTV nel 2021. Negli ultimi anni ha raggiunto straordinaria popolarità diventando anche uno dei pizzaioli ufficiali di Casa Sanremo e ricevendo un riconoscimento come eccellenza italiana durante la settimana del Festival della Canzone Italiana 2022. La Lievito Madre ha ottenuto l’ambito riconoscimento della 50 Top Pizza come “Pizzeria Eccellente”.