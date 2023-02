Sanremo, le canzoni del Festival più ascoltate negli ultimi 10 anni

Le cinque serate più importanti dedicate alla musica italiana stanno per tornare, dal 7 all’11 febbraio sul palco dell’Ariston; infatti, manca poco meno di una settimana alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo!

E siamo tutti in fermento per l’appuntamento dell’anno che tiene incollati alla televisione la maggior parte degli italiani. Il momento topico della musica italiana che combina tradizione e novità e che, per almeno qualche sera, mette d’accordo anche chi ha gusti diversi in fatto di musica.

E quella che sta per aprirsi è l’undicesima edizione del Festival ascoltabile su Spotify: le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2013 – che ha visto il trionfo de “L’essenziale” di Marco Mengoni – sono state le prime ad essere subito disponibili sulla piattaforma dopo aver esordito sul palco dell’Ariston. Da allora, il ruolo di Spotify è progressivamente cresciuto, e il Festival per tutti si vede in TV e si ascolta su Spotify!

Negli ultimi 10 anni, alla classifica del Festival si è affiancata quella degli ascolti sulla piattaforma; proprio per celebrare la decima edizione del Festival disponibile anche su Spotify, la piattaforma rivela quali sono state le canzoni presentate sul palco dell’Ariston più ascoltate dal 2013 al 2022.

“Brividi” di Mahmood e BLANCO è la canzone che si prende il primo posto sul podio, completata da “Per Un Milione” dei Boomdabash e da“Soldi” di Mahmood. In quarta e quinta posizione troviamo “I Tuoi Particolari” di Ultimo e “ZITTI E BUONI” dei Måneskin.

Tuttavia, sono Fasma e GG a conquistare gli utenti tra i 18 e i 24 anni con la loro “Per sentirmi vivo”, mentre la canzone ascoltata in percentuale maggiore dai giovanissimi (0-17 anni) è “Il mondo esplode tranne noi” di Dear Jack.

Invece, “Fiamme negli occhi” dei Coma_Cose è stata ascoltata in percentuale maggiore dai Millennials (25-29 anni) mentre gli utenti tra i 35 e i 44 anni sono stati conquistati da “Niente” di Malika Ayane.

Ma le novità legate a Sanremo non finiscono qui! Perchè per il secondo anno consecutivo torna uno dei podcast originali Spotify di maggior successo, quello di Camihawke e Alice Venturi, Tutte le volte che, con degli episodi speciali dedicati alla kermesse. Le due host si divertiranno, così, a commentare i momenti salienti del Festival con il tono ironico e informale che le contraddistingue nell’unico podcast ufficiale Spotify prodotto proprio a Sanremo in collaborazione con Show Reel Agency.

E per la prima volta, Spotify permette agli utenti di fare le proprie previsioni sul podio di Sanremo 2023 direttamente in app o al link spotify.com/sanremo, dando così la possibilità ai propri utenti di provare a indovinare i tre finalisti del Festival e di condividere la propria previsione sui social. Questa esperienza in-app sarà live fino al 6 febbraio.

Inoltre, come di consueto, nell’hub Sanremo presente in piattaforma saranno disponibili tutte le playlist e i contenuti dedicati al Festival della canzone italiana.

Infine, solo dal 6 al 12 febbraio e in esclusiva per i nuovi utenti Premium, si potranno ottenere 2 mesi di Spotify Premium Individual gratuiti.

La classifica completa: