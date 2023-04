Rita Ora, il 14 luglio esce l’atteso terzo album “You & I”

Oggi, la cantautrice di fama internazionale Rita Ora (acclamata dalla critica con oltre 10 miliardi di stream) annuncia il suo atteso terzo album “You & I” in uscita il 14 luglio con BMG con cui l’artista ha firmato una partnership e che la vedrà proprietaria di tutte le sue future registrazioni master esercitando un controllo artistico in un modo che non aveva mai avuto in precedenza.

“You & I” dimostra di essere il progetto più diaristico dell’artista che ha co-scritto ogni traccia dell’album. Lavorando con il produttore esecutivo Oak Felder (Ariana Grande, Nicki Minaj, Alicia Keys, Usher), Rita ha creato un album concettualmente intrecciato per indicare i diversi capitoli della sua relazione d’amore. Un disco vivace su come ci si sente ad innamorarsi perdutamente e istintivamente di qualcuno.

Rita reciterà presto al fianco di Jamie Foxx e Robert De Niro nel film in uscita Tin Soldier e si unirà a Brandy nel sequel di The Descendants,The Rise of Red su Disney+.