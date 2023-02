”Salotto Sanremo”, Vittoriana Abate al timone del talk show targato Rai San Marino

Potrebbe interessarti

, alle, su(ch 831 DTT – ch 520 Sky) sbarca “”, format televisivo in onda durante la settimana di uno degli eventi più attesi ogni anno in Italia: il 73° Festival di Sanremo. Ad alternarsi nel corso dei cinque appuntamenti – che vedono come padrona di casa, conduttrice e giornalista Rai, storica inviata della trasmissione “Porta a porta” in onda su Rai1 – ospiti del mondo della musica, della televisione, della cultura, dell’imprenditoria e del web: attraverso tutto quello che rappresenta l’eccellenza del “Made in Italy” – anche gli splendidi territori del nostro Bel Paese – si racconterà il festival della canzone italiana e il suo “dietro le quinte”. A fare da supporto, tanti contributi video registrati nel foyer del Teatro Ariston, in sala stampa, nei bar e ristoranti e per le strade di Sanremo realizzati dall’inviataTra gli opinionisti presenti in studio:, designer creativo, l’imprenditoree il commercialistaAl centro dello studio televisivo – ospitato all’interno di, l’Area Hospitality del Festival – un divano dove si accomoderanno, e racconteranno, i vari ospiti di ogni puntata: un vero e proprio protagonista nelle nostre abitazioni che non si limita più ad aspettarci la sera per seguire il programma televisivo preferito, ma accompagna e incornicia ogni momento della nostra giornata. “Salotto Sanremo”, nato da un’idea di Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta, è firmato dagli autori Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici. La produzione è targata Melos International di Dante Mariti mentre la produzione esecutiva è a cura di Carli Fashion Agency. La regia è di Francesco Didona.