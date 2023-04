Sara si risveglia in un bunker, in compagnia di uno sconosciuto. Un’intelligenza artificiale le spiega che è stata selezionata per sopravvivere all’estinzione. Ad una condizione: deve subito contribuire a ripopolare la specie.

“STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA“

Videomessaggio del co-regista Bruno Ugioli

SCHEDA

DURATA: 5’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2023

REGIA: RICCARDO BENICATTI, BRUNO UGIOLI

ETÀ: 36, 55

GENERE: FANTASCIENZA

PRODUZIONE: Fuoricampo Aps

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: PIEMONTE

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: BRUNO UGIOLI

SOGGETTO: BRUNO UGIOLI

TEMATICA DEL CORTO: STEREOTIPI DI GENERE

CAST ARTISTICO:

Roberta Lanave (Sara) Sirio Alessio Giuliani (Teo) Gabriele Bocchio (Big-by)

CAST TECNICO:

Riccardo Menicatti, Bruno Ugioli (Regia) Bruno Ugioli (Sceneggiatura) Stefano D’Antuono, Riccardo Menicatti, Bruno Ugioli (Produttore) Bruno Ugioli (Direttore della fotografia) Giulia Sossich (Make-up) Gaia E. Olmo (Montaggio) Bruno Ugioli (Disegno Sonoro)