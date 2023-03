Food Network, arriva Alessandra Ruggeri con “Il convivio della trippa”

Dal primo marzo, ogni mercoledì alle 21:00 su Food Network (canale 33), arriva la nuova serie “Il convivio della trippa” con Alessandra Ruggeri, che ci racconterà tutto quello che c’è da sapere sulla cucina romana.

Chef e titolare dell’Osteria della Trippa, nel cuore di Trastevere, Alessandra è pronta a farci riscoprire il gusto di una cucina saporita e ricca di storia come quella romana.

Ai suoi tavoli – forchette alla mano – una galleria di personaggi uniti da due elementi imprescindibili: l’appetito e la gola. Oltre ai grandi classici come lo spaghettone all’amatriciana, la carbonara, la panzanella o il pollo con i peperoni, non mancheranno anche bontà autentiche ma meno conosciute ai non romani, come il lesso alla picchiapò o la vignarola.

Perché come si dice: giovedì gnocchi, venerdì pesce e sabato… trippa!