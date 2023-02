Daniele Alvisi: “Con I cavalieri elementali entrerete in un mondo magico”

Stregoni, orchi, dame e cavalieri. Sono loro i protagonisti del romanzo “I Cavalieri Elementali” di Daniele Alvisi, in tutte le librerie per Gruppo Albatros Il Filo.

Una storia fantasy che porta con sé valori che in un mondo filtrato dai social e dalla luce di uno smartphone, si stanno un po’ perdendo: quelli dell’amicizia e della famiglia.

Daniele, come nasce la tua passione per la scrittura?

La passione nasce dopo le scuole superiori: purtroppo non sono riuscito a finire l’Università, mio grosso rimpianto. Ho iniziato a leggere diversi libri e da lì, pian piano, col passare del tempo, è venuta l’ispirazione per scrivere il libro.

“I cavalieri elementali” sta ottenendo un buon successo: te lo aspettavi?

Sinceramente non mi sarei mai aspettato una cosa simile. Ovviamente da autore, credevo nel mio “progetto” ma non pensavo di avere questo riscontro.

Quali pensi siano i punti di forza della tua opera letteraria?

Penso che i punti di forza siano i valori morali. Sempre più spesso mi accorgo che la gente pensa a se stessa e volevo “cambiare rotta” con la mia storia. In qualche modo far ritrovare ai lettori il senso dell’amicizia e della famiglia che ritengo importanti nella vita e che si sono persi in questi ultimi anni.

Chi vorresti, in particolare, che leggesse il tuo libro?

Tutti lo possono leggere, dai bambini alle persone anziane. Il libro è un fantasy e questo genere non ha nessun tipo di limite se sei disposto ad entrare in un mondo “magico”.

Stai già pensando a un sequel?

Sì, diverse idee ci sono e ho iniziato a scrivere qualcosa. Work in progress… (ride, ndr).