Su Rai2 torna “Per me”, il programma di successo del sabato mattina

Da sabato 15 aprile, alle ore 9.30 su Rai2, torna uno dei programmi di maggior successo della TV di Stato, “Per me”, prodotto dalla Me production di Elio Bonsignore.

Gianluca Mech, Filippo Magnini e Lorenzo Cenci

Alla conduzione, ancora una volta, ci saranno Samanta Togni e Filippo Magnini che ogni settimana ci regaleranno preziosi spunti per prendersi del tempo da dedicare al proprio benessere con consigli su un corretto stile di vita. A tal proposito, il guru delle diete Tisanoreica Gianluca Mech continuerà a chiedere al nutrizionista Lorenzo Cenci tutte le curiosità legate agli alimenti più salutari. Il tecnico di pasticceria Giacomo Vitali, inoltre, in compagnia di Magnini, preparerà delle colazioni light e lowcarbo, sia dolci che salate, molto semplici e gustose, svelando i valori nutrizionali di ogni pietanza e le loro proprietà benefiche.

Dulcis in fundo, con Gianluca attraverso Guinot e Mary Cohr, torna sul piccolo schermo il mondo dell’estetica professionale.

“Per me” è scritto dagli autori Giancarlo Anzalone, Veronica Moccia e Veronica Salvi, mentre la regia è firmata da Matteo Ricca.