Il futuro di cinema e serie tv è sempre più legato al gaming

Una semplice risposta su Twitter, una sola parola, tre lettere, per una conseguenza che sembra una bomba nel grande universo dell’intrattenimento. Succede questo se a twittare è James Gunn, CEO dei DC Studios e pezzo da novanta nel mondo del cinema, pronto a tracciare la linea futura del mondo del gioco e insieme del piccolo e grande schermo.

Un utente, infatti, chiedeva se il DC Cinematic Univers si sarebbe collegato ai videogiochi della stessa casa di produzione, firmati dalla WB Games. “Yes”, questa è stata la risposta di James Gunn, che conferma come film, serie televisive, cartoni animati e altri progetti d’animazione saranno in futuro collegati.

Lo dimostrano per esempio gli ultimi titoli usciti, come “Gotham Knights”, con protagonisti del calibro di Tim Drake, Barbara Gordon, Dick Grayson e Jason Todd, mentre per il prossimo anno c’è grande attesa per il rilascio di “Suicide Squad: Kill the Justice League”, che vedrà invece la realizzazione della Rocksteady, e di “Wonder Woman”, prodotto e sviluppato dalla Monolith Productions.

Adesso bisogna solo aspettare per vedere all’opera quell’”Universo Cinematografico” che ha in mente James Gunn. Per gli esperti ci vorrà qualche anno per vederlo al cento per cento. Ma gli appassionati saranno di certo pronti ad aspettare.