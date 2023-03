Antonio Di Lallo: fuori il suo nuovo romanzo “Quando cala il crepuscolo”

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con “Abisso dell’anima”, Antonio Di Lallo è sbarcato in tutte le librerie fisiche e online con il suo nuovo romanzo “Quando cala il crepuscolo” per Porto Seguro Editore.

Fino a dove ti spingeresti per avere successo e chiudere con la tua vecchia vita e le stanche routine di ogni giorno? Cosa saresti disposto a sacrificare? Domande a cui cerca di dare delle risposte “Quando cala il crepuscolo”, thriller paranormale e psicologico in cui, come sempre, le cose non sono quelle che sembrano.

“Questo romanzo nasce da due esigenze essenziali. La prima è che molti mi hanno chiesto che fine avessero fatto Aldo e gli altri amici, protagonisti di “Abisso dell’anima”: quindi era mio dovere verso i lettori spiegare cosa fosse loro successo e cosa li attendesse” dichiara Antonio Di Lallo, aggiungendo: “La seconda deriva dal fatto che durante la scorsa estate avevo letto di un concorso letterario di Amazon. Per ridere ho deciso di scrivere questo tomo chiamandolo “Il racconto vincitore del concorso letterario” e inviarlo per la selezione. Non ho vinto, ovviamente, ma mentre lo finivo mi sono reso conto che era davvero buono. Quindi doveva essere il secondo capitolo di quella che io chiamo Prima Trilogia di Vellano”.

SINOSSI

La vita di Aldo è scialba, comunissima, noiosa, scandita da una routine che viene stravolta da un evento del tutto casuale: un giorno un noto influencer pubblicizza il primo romanzo dell’uomo, e questi si ritrova investito dal successo. È sulla cresta dell’onda, acclamato come uno dei più grandi scrittori del tempo, e può finalmente lasciare il suo lavoro, dare il via a una nuova vita. Tuttavia non è tutto oro ciò che luccica, e presto si ritrova stretto nella morsa della depressione e del blocco dello scrittore, soprattutto a causa della recente perdita del suo caro padre. Ritiratosi nella sua residenza di Vellano, l’uomo si decide a partecipare a un concorso letterario per sfidare se stesso. Finire in tempo – soli dieci giorni! – è complesso. Ma c’è un diavolo in attesa, lì sulla porta di casa sua… ed è pronto, al giusto prezzo, a fare la sua offerta.

L’AUTORE

Antonio Di Lallo nasce a Napoli nel 1976, il 2 gennaio, rovinando il Capodanno ai genitori che capirono subito di avere un problema. Sin da piccolo adora raccontare storie spaventose ai suoi amici più piccoli, avendone paura egli stesso la notte in camera, da solo. Sopravvive alle elementari, giunge agli orrori delle medie, trasfigura nel liceo classico dove studia poco e si dedica alle sue vere inclinazioni: musica, videogiochi, cinema, lettura. Non ultima cosa, cerca rifugio dal vero che non gradisce nella scrittura. All’Università si trascina per nove eterni anni nella facoltà di Giurisprudenza, per poi conseguire un Master in Criminologia che non userà mai. Il suo primo racconto pubblicato, scritto nel 1996, è “Abisso Dell’Anima”, per la Porto Seguro Editore. Attualmente, dopo aver abbandonato il mondo del dio Binario, segue la strada del Penrose, cercando sempre la bellezza dell’irreale nel Reale.