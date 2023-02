Sanremo 2023, Matteo Addino annuncia la partnership con la Golden Sabre Agency di Ignazio Moser

Matteo Addino grande protagonista al Festival di Sanremo 2023 dove è stato invitato dalla Rai per assistere al Teatro Ariston alla serata dei duetti, quella più attesa. Il celebre coreografo di trasmissioni condotte da Milly Carlucci come Ballando On The Road, spin-pff di Ballando con le Stelle, e Il Cantante Mascherato, ha approfittato della trasferta per annunciare durante una serie di interviste a Casa Sanremo una partnership prestigiosa per la sua Naima Academy di Genova: la scuola di ballo più famosa d’Italia ha iniziato una collaborazione con la Golden Sabre Agency di Ignazio Moser e Cristina Lodi.

Ignazio Moser e CristinavLodi, insieme ai soci Aldo Montano e Nicola Ventola hanno una società di sport e celebrity management che cura progetti di marketing e di influencer marketing le aziende e grazie all’amica in comune Serena Garitta sono venuti a conoscenza dell’eccezionale lavoro della Naima Academy che continua a lanciare talenti nel mondo della danza capaci di riempire le più importanti trasmissioni televisive. Dall’incontro tra Matteo Addino e Ignazio Moser è nata l’opportunità di ulteriore crescita per l’accademia genovese: “Siamo davvero felici dell’approvazione che il progetto Naima Academy sta ricevendo da sempre più importanti operatori nel mondo dello spettacolo. Abbiamo voluto cogliere subito la possibilità di accrescere ulteriormente la nostra visibilità con la Golden Sabre Agency che saprà veicolare al meglio l’immagine dei nostri giovani talenti”, le parole del coreografo internazionale.

Cristian Prebibay e Tommaso Stanzani

Nello specifico la Golden si occuperà di gestire i diritti di immagine di Matteo Addino e dei talent della Naima. Ignazio Moser ha spiegato ai ragazzi che prima di diventare socio della Golden lui dal 2017 al 2019 è stato un talent gestito in esclusiva e questo ha contribuito in modo importante ad impostare il miglior percorso di crescita possibile per lui è proprio per questo motivo ha scelto di aprire una sua agenzia insieme a Cristina, Aldo e Nicola un progetto manageriale. Adesso la Golden oltre ai talent che già gestisce potrà proporre alle aziende una nuova e talentuosa squadra di giovani cioè la Naima di Matteo Addino .Ricordiamo alcuni dei più brillanti talenti della prestigiosa Accademia: Tommaso Stanzani e Cristian Prebibay di Viva Rai 2 con Fiorello , l’ex velina Giulia Pelagatti, Eleonora Gaggero e le attuali stelle della scuola di Amici di quest’anno Megan e Maddalena. Il prossimo appuntamento con Matteo Addino è a breve per la nuova stagione de Il Cantante Mascherato su Rai 1 dove tra i ballerini del corpo di ballo ci saranno anche le giovani stelle della Naima Academy.