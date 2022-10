Andrea Del Principe: è sua la voce della sigla di Miss Italia America

E’ di Andrea Del Principe la voce che canta la sigla di Miss Italia America, il concorso internazionale dedicato alle ragazze di origini italiane residenti negli Usa. Il brano, scritto dallo stesso Del Principe con Roberto Onofri, direttore organizzativo e conduttore del concorso, e il M° Bruno Milioni, a poche settimane dal rilascio è già un successo, trovandosi nell’alta programmazione dei maggiori network radiofonici e videomusicali americani, da Radio New York a CyborTv.

Un’accoglienza che Andrea Del Principe, tra i tenori “da esportazione” più apprezzati del nostro Paese, commenta con un pizzico di stupore: “Quando abbiamo registrato il brano, era aprile scorso e ci trovavamo nello studio di Milioni a Civitavecchia, non ci aspettavamo un successo del genere!“.

“Credo si possa spiegare”, continua, “col fatto che la canzone sia in qualche modo portatrice di quei valori e quella tradizione italiana che in America trovano molto rispetto“. E in effetti, il brano portante di Miss Italia America, è la perfetta sintesi della storia culturale di due Paesi con la voce tenorile di Andrea Del Principe che poggia su un arrangiamento degno della colonna sonora di un kolossal hollywoodiano: “E’ stato Roberto Onofri a chiedermi di dare un tocco d’opera al brano. La prima registrazione che mi ha mandato, l’aveva fatta usando due telefonini“.

Andrea Del Principe, l’annuncio del nuovo disco

Sarà disponibile in tutto il mondo dal prossimo 11 novembre il nuovo disco di Andrea Del Principe, che il pubblico televisivo italiano ricorda soprattutto come autore di “Sentimento” il primo singolo di Valerio Scanu (Amici 8) certificato con il disco di Platino. Il disco contiene, riarrangiati, tutti i classici del repertorio natalizio e registrarlo è stato per Andrea come tornare bambino: “Per me il Natale è sempre stato sinonimo di magia e mistero. Ogni volta mi chiedevo come facesse Babbo Natale ad indovinare sempre i regali che desideravo, come facesse ad entrare in casa per lasciarli sotto l’albero. Ho registrato il nuovo album con la voce di un uomo ma con il cuore di un bambino, che si meraviglia per ogni sorpresa che la vita ti lascia dietro la porta.. o sotto l’Albero!”.

Il tour in teatro

Impaziente come quando da bambino apriva le caselle del Calendario dell’Avvento che nascondevano ognuna un cioccolatino, Andrea Del Principe, tra i pochi italiani ad aver ottenuto il visto 0-1 nell’era Trump, pensa già a quando potrà eseguire dal vivo tutti i brani del suo nuovo disco.

Lo attende infatti una esclusiva tournèe teatrale in quattro meravigliose location d’oltreoceano, accompagnato da un’orchestra di dieci elementi. In scena anche un sontuoso pianoforte a coda, per una serata indimenticabile che parlerà dritta al cuore degli spettatori. A supportare Del Principe, cinque illustri nomi della musica: Michael ‘Spaz’ McGoorty, Nuccio Giannino, Robert Vines, Antonio Bolet, Omar Fernandez.