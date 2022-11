“Nel nostro cielo un rombo di tuono”: al cinema il docufilm sulla leggenda del calcio Gigi Riva

Dopo il grande successo ottenuto nei cinema della Sardegna – dove ha totalizzato oltre 14mila presenze e un incasso di più di 90mila euro nei primi 9 giorni di programmazione – da lunedì 21 novembre è sbarcato sul grande schermo di tutta l’Italia il film “Gigi Riva – Nel nostro cielo un rombo di tuono” scritto e diretto da Riccardo Milani.

Il film – prodotto da Wildside (gruppo Fremantle e Vision Distribution, case di produzione cinematografica più importanti) in collaborazione con Sky e distribuito da Vision Distribution – ripercorre la vita, le scelte esemplari e la parabola della straordinaria carriera sportiva di Gigi Riva, uno dei più amati campioni del calcio italiano che hanno provato a raccontarlo in tanti. Lui, diventato per tutti “Rombo di Tuono” nel 1970 (soprannome datogli dal giornalista sportivo Gianni Brera) dopo una strepitosa partita a Milano contro l’Inter, alla testa del Cagliari scudettato.

I trionfi e la vita privata di un grande campione

“Quella di “Nel nostro cielo un rombo di tuono” non è una storia qualsiasi: è la storia di Gigi Riva, un campione e un uomo vero. La vita di Riva è stata caratterizzata dal rigore morale ed etico di un uomo che ha affermato con forza che non tutto si può comprare. Un uomo con un legame indissolubile con una terra e il suo popolo, la Sardegna” racconta il regista Riccardo Milani, aggiungendo: “Nel nostro cielo un rombo di tuono” racconta la coerenza e il coraggio con i quali Riva ha sempre vissuto, credendo in valori autentici. E raccontare Riva vuol dire anche raccontare un pezzo importante della storia del nostro Paese“.

Il pubblico del grande schermo potrà così rivedere o scoprire per la prima volta la figura di un uomo che ha influenzato generazioni di sportivi e che ha rappresentato un esempio morale e umano di integrità e coraggio per tutti.

