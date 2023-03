Buon compleanno Roberta Morise! Party glamour a Roma con tanti amici e volti noti

Super party nella Capitale per il compleanno di Roberta Morise. La bella conduttrice calabrese, reduce dal successo di “Camper” su Rai1 e “Sanremo a tavola” su Food Network, ha festeggiato i suoi 37 anni circondata dall’affetto e dal calore di tantissimi amici.

Roberta Morise con Alberto Matano

Fasciata in un sexy abito, Roberta ha radunato attorno a sé numerosi volti del mondo dello spettacolo che non sono voluti mancare alla sua divertente festa. Tra gli ospiti presenti: Alberto Matano, conduttore de “La Vita in Diretta” su Rai1, con il marito Riccardo Mannino; Tinto, suo compagno di avventura televisiva a “Camper” insieme a Bianca Luna Santoro, Monica Caradonna, Federica de Denaro e Marco Di Buono; la conduttrice Elena Ballerini; Carolina Marconi, protagonista dell’ultima edizione del “Grande Fratello VIP”; l’attrice Angela Tuccia. Ma anche il manager e talent scout Alex Pacifico, lo showrunner di “Drag Race Italia” Dimitri Cocciuti e Mariano Gallo, per tutti la drag queen Priscilla conduttrice del celebre format; il procuratore sportivo Matteo Materazzi; il produttore televisivo Max Staiti; il fotografo dei vip Marco Melfi; la pr Carmen D’Elena.

La raffinata cena, tra finger food e una selezione di sapori greci, si è tenuta presso il Naos di Roma, arredato in perfetto stile industriale. Al termine della festa – che ha visto gli ospiti divertirsi tra karaoke e balli in pista – Roberta, emozionatissima, ha soffiato sulle candeline e tagliato una torta monumentale con dettagli oro e decorata con fiori rosa e bianchi firmata Renato Ardovino.