Premio Eccellenze Art D’Or: Starlight e Mariangela De Biase premiati in Campidoglio

Venerdì 14 aprile si è svolto il Premio Eccellenze Art D’Or intitolata: “Dalla Storia al Contemporaneo, tra Miti e Progettualità per l’Internazionalizzazione del Made in Italy”, nella prestigiosa Sala della Protomoteca, in Campidoglio.

Tanti i premiati illustri che si sono alternati nelle varie categorie del premio organizzato da Marina Corazzari.

Nella categoria turismo Mariangela De Biase Imprenditrice di successo internazionale che ha dichiarato: “Ricevere questo riconoscimento in occasione del mio trentennale di lavoro da un parterre fortemente composto da presenze femminile mi inorgoglisce. La mia mission per il turismo,la sostenibilità e l’imprenditoria hanno radici ben radicate in me e alla mia terra,la Basilicata e Maratea che invito tutti a visitare per la bellezza di luoghi inesplorati e ancora poco conosciuti, ma vi assicuro bellissimi”.

Tra le altre categorie prestigiose è stato conferito il premio al cinema a Starlight International cinema Award consegnato da Ottavia Fusco Squitieri e ritirato dai fondatori Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria che hanno dichiarato: “Questo riconoscimento che arriva nel decennale dello Starlight ci rende felici perché il frutto di tanto lavoro meticoloso, e non vi nascondiamo faticoso, portato avanti negli anni da un team al nostro fianco di eccellenze che hanno fatto sì che i premiati fossero nomi internazionali e grandi attori del cinema italiano. Il ringraziamento doveroso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e al suo direttore Alberto Barbera da sempre vicino al premio e un ulteriore ringraziamento alla nostra conduttrice della cerimonia degli Awards Anna Pettinelli. L’appuntamento per la X edizione è a settembre all’interno della Mostra del cinema di Venezia”.