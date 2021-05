Rotolo panna e fragole con cuori: un dolce dal gusto fresco e irresistibile

Mancano pochi giorni alla festa della mamma: perché non sorprenderla con un dolce tanto buono quanto bello?

Oggi vi propongo un rotolo di pasta biscotto farcito con una golosa crema alla panna e tante succose fragole. A rendere scenografico questo dolce, e dal sicuro effetto wow, ci sono delle piccole decorazioni di pasta sigaretta direttamente sulla pasta biscotto. Piccoli cuoricini rosa decorano questo soffice rotolo. Sembra complicato ma credetemi è davvero semplice realizzare questo dolce. Voi potete sbizzarrirvi con la decorazione che più vi piace, fiori o ghirigori.

La pasta sigaretta è il classico impasto che si utilizza per realizzare quei buonissimi biscotti a forma di sigaretta che nei bar mettono sulle coppe gelato o, come in questo caso, per creare bellissimi decori sulla pasta biscotto. Si realizza il decoro con un cono di carta forno o una sac-á-poche e si congela così, una volta pronto l’impasto della pasta biscotto, si potrà versare sui decori e la forma rimarrà perfetta. Questo procedimento aggiuntivo renderà unico e di bell’effetto un buonissimo rotolo alle fragole.

La pasta biscotto è la classica ricetta per ottenere una base soffice ed elastica. È un dolce dal gusto fresco e irresistibile, ideale in questo periodo. L’accoppiata panna e fragole è un classico sempre amato da tutti. Le vostre mamme, e sicuramente anche la mia golosissima mamma, apprezzeranno questo buono e soffice rotolo alle fragole.

Ingredienti

Per la pasta sigaretta:

– 40 g di albume

– 30 g di zucchero semolato

– 30 g di burro morbido

– 40 g di farina

– qualche goccia di colorante alimentare in gel rosa







In una ciotola mescola con una frusta a mano l’albume con lo zucchero, la farina e il burro. Mescola bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungi pochissime gocce di colorante alimentare e continua a mescolare. Prepara una sac-á-poche con un beccuccio tondo piccolo e riempilo con la pasta colorata. Su un foglio di carta forno, della stessa dimensione della teglia di 36×28 cm che utilizzerai, disegna il motivo che vuoi riportare sul tuo rotolo di biscotto. Io ho preferito realizzare dei cuori di diverse dimensioni con una matita. Mi raccomando, disponi il foglio girato sulla teglia, così la parte disegnata non andrà a contatto con l’impasto: ricordati, però, di calcare con la matita, così il disegno sarà ben evidente. Ora con la sac-á-poche segui il disegno che hai realizzato e riponi in congelatore la teglia per circa 15 min.

Nel frattempo prepara la pasta biscotto.

Per la pasta biscotto:

– 4 uova a temperatura ambiente

– 120 g di zucchero semolato

– 120 g di farina

– un cucchiaino di estratto di vaniglia









Separa i tuorli dagli albumi e riponi quest’ultimi in una planetaria (o in una ciotola) e inizia a montare per qualche minuto. Quando iniziano a diventare a neve aggiungi la metà dello zucchero previsto, quindi 60 g, un cucchiaio per volta, e continua a montare fino ad ottenere degli albumi sodi.

In una ciotola monta i tuorli con il resto dello zucchero e la vaniglia, fino a renderli chiari e spumosi. In questo composto di tuorli e zucchero, aggiungi la farina setacciata e mescola con una spatola a mano. Un po’ alla volta aggiungi delicatamente gli albumi montati a neve con una spatola, mescolando dal basso verso l’alto.





Riprendi la teglia dal congelatore e versa l’impasto della pasta biscotto sui decori, e con una spatola livellalo per bene. Cuoci in forno preriscaldato a 170° per 13/15 min circa. Appena pronto, estrailo dal forno e trasferiscilo su un panno umido: poggia un foglio di carta forno sopra la pasta biscotto e arrotolalo delicatamente, staccando la carta forno. Una volta formata la caramella, lascialo così fino a che si raffreddi. Nel frattempo prepara la farcitura.

Per la farcitura:

– 250 ml di panna fresca liquida

– 150 g di mascarpone

– 2 cucchiai di zucchero a velo

– 250 g circa di fragole a pezzetti

– 2 cucchiai di confettura di fragole









Monta insieme la panna, il mascarpone e lo zucchero a velo fino ad ottenere una crema densa e ben montata.

Molto delicatamente srotola la pasta biscotto e stendi un velo di confettura di fragole, procedi con la farcitura di panna mascarpone, per ultimo le fragole a pezzetti.

Arrotola di nuovo, la pasta sul ripieno senza stringere, aiutandoti con la carta forno. Fai riposare in frigo il tuo rotolo per circa 2 ore prima di servirlo a fette.