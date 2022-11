Rid 96.8, grande festa per i sei anni della radio romana

Pioggia di vip a Roma per il party organizzato per festeggiare Rid 96.8: la radio italiana quest’anno celebra sei meravigliosi anni di crescita, musica e grandi speaker che si sono alternati in questi anni.

Molti gli ospiti che sono intervenuti presso il locale Chez Moi, in via Mario de Fiori: tra loro Pino Ammendola, Roberta Beta, Alex Partexano, Patrizia Pellegrino, Valentina Olla, Marco Baldini, il regista Andrea Doria, Eleonora Ivone, Simone Gallo, Federico Perrotta, Alessandro D’Ambrosi, Silvia Siravo, il calciatore della Juve Sergio Brio, Maria Monsè, Massimo Naim.

La nascita di RID avviene dall’ultra trentennale storia di Radio Incontro e diventa del tutto nuova sei anni fa, grazie all’intuizione di Michelle Marie Castiello che decide di trasformare il progetto in una radio per le donne, creata dalle donne e fatta perlopiu’ da donne. La radio si rivolge così al mondo di tutte le persone che sposano i valori delle donne, a tutti quelli che sostengono un universo in cui le donne vengono prese per mano, ma in cui anche le donne prendono per mano gli altri. RID é una radio dinamica che é composta esclusivamente di professionisti del settore. Ogni giorno, si affrontano delle tematiche sempre innovative e diverse, dando spazio alla donna nella vita di tutti i giorni, ma anche nel business e nell’associazionismo. La radio dedica un grande spazio a tutti quegli uomini che nelle loro aziende hanno realtà rivolte anche al mondo femminile.

Michelle Marie Castiello, Marco Baldini e Janet De Nardis

La realtà editoriale é cresciuta anche grazie al magazine Donne di oggi & Business Life, diretto da Janet De Nardis che, sin dall’inizio, in radio con il suo programma Incidentalis Arte (in cui parla di arte e tecnologia) ha intervistato grandi artisti: cantanti, creativi e professionisti. Con la direzione della rivista, Janet De Nardis vuole dare una voce finalmente diversa al mondo femminile. Il magazine distribuito online e visibile sul sito della Radio dove ogni mese ci fa conoscere protagonisti artisti del mondo dello spettacolo, imprenditori e imprenditrici, ma anche mamme che sono esempi del nostro tempo.

Una grande festa che si è conclusa con il discorso dell’editrice Michelle Marie Castiello che ha voluto ringraziare una squadra incredibile con una mission importante, con la passione nel cuore.