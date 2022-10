“Italian Treasures”: gli NFT dell’arte italiana curati da Vittorio Sgarbi

Al via il progetto “Italian Treasures” curato dal noto critico d’arte e storico Vittorio Sgarbi e ideato da Apeiron Technologies, società specializzata in soluzioni innovative con tecnologia blockchain, per promuovere l’arte italiana attraverso la nuova frontiera degli NFT (Non Fungible Token) così da permettere agli acquirenti di vivere e scoprire i capolavori degli artisti italiani come mai prima d’ora.

Il primo volume sarà disponibile dal prossimo 22 ottobre in esclusiva sul noto marketplace “Makersplace”, piattaforma dedicata all’arte digitale e sarà incentrato sulle opere di Luciano Ventrone, considerato il Caravaggio del XX Secolo.

“Italian Treasures” metterà a disposizione degli appassionati, sotto forma di NFT, alcuni capolavori dell’arte italiana. In questa prima fase, i volumi curati da Vittorio Sgarbi saranno tre: i primi due dedicati a Luciano Ventrone, il terzo dedicato a Rocco Normanno.

I contenuti delle opere: “I nuovi Caravaggeschi”

Il primo e il secondo volume saranno dedicati a Luciano Ventrone (1942 – 2021) considerato dai critici d’arte il Caravaggio del XX Secolo per le sue opere, soprattutto per le nature morte. Il primo volume, con otto opere, sarà messo in vendita sulla piattaforma “Makersplace” il prossimo 22 ottobre. Il secondo volume dedicato all’artista romano conterrà sette opere e sarà rilasciato sul marketplace il 28 ottobre.

Il terzo volume di questa prima serie sarà incentrato su Rocco Normanno (Taurisano, Lecce, 1974) le cui opere si fondano sui modelli seicenteschi legate, anch’esse, all’artista di riferimento ossia Caravaggio, adattando scene bibliche, mitologiche e letterarie alla realtà dell’oggi. Il volume dedicato a Normanno conterrà otto opere dell’artista pugliese e sarà disponibile sulla piattaforma Makersplace dal 3 novembre.

“Questa tecnologia – è il commento di Vittorio Sgarbi– smaterializza l’opera d’arte così come l’abbiamo intesa fino ad oggi, e la rende davvero eterna. La tecnologia è fatta di rivoluzioni: questa degli “NFT” per l’arte sembra esserlo davvero. E ora chiunque, non solo i più facoltosi, può diventare proprietario di un capolavoro unico”.

“Siamo molto orgogliosi di aver contribuito a creare questa serie di volumi ideati e curati da Vittorio Sgarbi – è il commento di Francesco Biacchi, amministratore di Apeiron Technologies-, sia perché ci troviamo di fronte a un’iniziativa unica nel suo genere che, di certo, rivoluzionerà il mondo dell’arte, sia perché siamo consapevoli che la creazione di Italian Treasures riconosce il giusto tributo alla cultura e all’arte del nostro Paese”.