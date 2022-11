Cinema on ice, da sabato 5 novembre biglietti disponibili su TicketOne

Potrebbe interessarti

Dopo la conferenza stampa di presentazione ufficiale durante la),– lo show che unisce colonne sonore e performance sul ghiaccio – ilapre la vendita dei biglietti su TicketOne della serata-evento che ilaccenderà i riflettori sul. L’evento, prodotto da ProdeaGroup con la direzione artistica di, promosso daled in collaborazione con ile il, tempio italiano del pattinaggio su ghiaccio, sede ufficiale del CUS Torino Pattinaggio su Ghiaccio e sede di gara delle discipline di short track e pattinaggio di figura alla prossima Universiade di Torino 2025, vedrà come protagonisti grandi campioni di pattinaggio, tra i quali i campioni mondiali, Oro alle Olimpiadi 2022, la coppia franceseIl prestigioso cast di “Cinema on ice” – che vede come coreografi i campioni del mondo, medaglia d’Oro nel pattinaggio di figura alle Universiadi di Torino 2007 – incanterà il pubblico con performance da brivido interpretando le più emozionanti colonne sonore cinematografiche. Dai capolavori del Maestro, come “C’era una volta in America”, “Mission” e “Giù la testa”, ai grandi film che hanno fatto la storia del cinema, tra i quali “Star Wars”, “Titanic” e “Il Gladiatore”: una sublime contaminazione tra cinema, sport, arte, musica e natura che regalerà al pubblico presente un format di spettacolo unico al mondo. L’evento è sostenuto dain collaborazione con la, un grandissimo progetto internazionale sulla memoria del ghiaccio capitanato da CNR Italiano e CNRS Francese. L’obiettivo di “Cinema on ice” è volto a raccogliere fondi e raccontare come, attraverso lo sport, lo spettacolo e i talent del Cinema e dello Sport, che sfileranno nell’Ice Carpet dell’evento, si possa sensibilizzare concretamente il grande pubblico al rispetto dell’ambiente. Nel prezzo del biglietto è incluso 1 euro di donazione che l’organizzatore verserà alla Fondazione. Ladell’evento verrà calcolata dae verrà compensata sostenendo un progetto della Fondazione Ice Memory al fine di rendere l’evento ad impatto ambientale positivo. “Cinema on ice” sarà il primo evento mondiale compensato grazie all’utilizzo dell’algoritmo e software EGEV che determina scientificamente la quantità di CO2 prodotta sulla base dei consumi generati dall’evento stesso. www.operaonice.eu (Photo credit due campioni olimpionici, ad uso esclusivamente redazionale: Danielle Earl)