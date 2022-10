È morta Angela Lansbury: addio alla “Signora in giallo”

Se ne va Angela Lansbury, l’attrice britannica 96enne diventata famosa in tutto il mondo per aver interpretato la celebre serie televisiva ”La signora in giallo”.

A dare la notizia, un comunicato diramato dalla famiglia: “I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell’annunciare che la loro madre è morta nel sonno nella sua casa a Los Angeles, a soli cinque giorni dal suo 97mo compleanno“.

Nella sua lunga carriera, Angela Lansbury non è stata solo l’infallibile detective de “La Signora in giallo”, ma anche la temibile domestica che in “Angoscia” tormenta Ingrid Bergman e la sorella maggiore della giovanissima Liz Taylor in “Gran Premio”. Ma non solo, è stata addirittura una seduttrice in “Sansone e Dalila” e un’apprendista strega alle prese con tre bambini e con i soldati tedeschi in “Pomi d’ottone e manici di scopa” e al fianco di Peter Ustinov in “Assassinio sul Nilo” e Miss Marple in “Assassino allo specchio”. Ha recitato sul set anche con Spencer Tracy, Katherine Hepburn, Vincent Minelli e Frank Sinatra.