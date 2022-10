Dopo aver vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip albanese (attuale testimonial Digitalb), Ilir Shaqiri torna al suo primo amore – la danza – ed entra nella giuria di Dance Albania, il nuovo show di TV Klan in onda ogni lunedì e condotto da Alketa Vejsiu, nota presso il pubblico italiano per essere stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020 accanto ad Amadeus.

Il format di Dance Albania ricalca quello di molti dance-show che vanno in onda anche in Italia: un gruppo di vip, ognuno in coppia con un maestro di ballo, scende letteralmente in pista mettendosi alla prova tra merengue, cha cha cha e rumba. Tutto sotto l’occhio vigile di una giuria di espertissimi formata, tra gli altri volti noti, dal nostro Ilir Shaqiri.

Le dichiarazioni della vigilia di Shaqiri

Ilir Shaqiri, noto in Italia per aver fatto parte del corpo di ballo di trasmissioni storiche come Buona Domenica, La Sai l’Ultima e Amici, approda a Dance Albania dopo sette anni da presidente di giuria a Dancing With The Stars (format internazionale BBC da cui è tratto anche il nostro Ballando con le Stelle) e anticipa: “Sarà uno spettacolo puro, all’insegna del divertimento. Giudicare non è mai facile, ma c’è grande sintonia con i miei colleghi, pur nella sacrosanta diversità di vedute. Per sette anni Dancing With The Stars mi ha dato grandi soddisfazioni, le stesse che mi aspetto da questa nuova esperienza”.

E ancora: “Il Grande Fratello Vip Albania è stato uno spartiacque importantissimo per la mia vita e per la mia carriera. Tornare a lavorare in Italia? Mi piacerebbe, magari partecipando ad un reality come l’Isola dei Famosi che metta in mostra il mio carattere forte e tutto l’altruismo di cui sono capace”.