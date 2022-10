The Christmas Show: dal 17 novembre al cinema la magia del Natale (trailer)

Uscirà nelle sale il prossimo 17 novembre The Christmas Show, film di Alberto Ferrari sulla magia del Natale con Raoul Bova, Serena Autieri, Francesco Pannofino, Tullio Solenghi, Gianluca Mech, Francesca Della Ragione e con Ornella Muti.

“The Christmas Show è un film sulla magia del Natale e su quella sensazione, che più o meno tutti avvertiamo dentro di noi, quando si avvicina il 25 dicembre. È la voglia di solleticare quella parte di noi, che ancora crede a Babbo Natale e che non smetterà mai di farlo. Forse perché in fondo è bello pensare che tutto sia possibile, almeno per quei giorni” commenta il regista Alberto Ferrari.

Il film, prodotto da Pier Paolo Piastra, una co-produzione Viva Productions e Pama Film Productions, uscirà nelle sale distribuito da Viva Productions in collaborazione con Altre Storie e Adler Entertainment.

La trama

Sofia e i suoi due figli, Ricky e Alice, conducono una vita disincantata tra le mille difficoltà del quotidiano, ma per la famiglia Rovati questo sarà un Natale fuori dal comune. La loro inaspettata partecipazione al seguitissimo reality Christmas Show, li porterà a vivere situazioni travolgenti e l’arrivo del misterioso vicino di casa, l’affascinante Pierre, tornerà a far battere il cuore di Sofia. Un’entusiasmante commedia natalizia divisa tra reality e meraviglia del quotidiano.

Guarda il trailer di The Christmas Show: