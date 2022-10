“Pomeriggio con noi”: nel salotto di Cusano Italia Tv tanti beniamini del pubblico

“Pomeriggio con noi”, in onda su Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre), emittente televisiva fortemente voluta dalla celebre Università Cusano, è indiscutibilmente uno dei format più seguiti dai giovani che ogni pomeriggio ospita illustri rappresentati di ogni settore: dalla cultura allo spettacolo passando per lo sport e l’attualità.

Maria Paola Guarino

Nelle ultime puntate, nel salotto condotto da Francesco Acchiardi e Debora Carletti, abbiamo avuto modo di vedere una serie di protagonisti interessanti, come l’illustre scrittrice Maria Paola Guarino, che ha parlato del suo libro, “Il Tempo è la sostanza di cui sono fatto”, un antologia della sua esperienza come docente nel carcere di Livorno.

Si sono distinti anche i sosia ufficiali di Can Yaman e Francesco Gabbani, rispettivamente Emmanuele Tadino e Alessandro Cucinotta. Tutti e due siciliani, in area catanese; il primo modello con l’ambizione della tv, il secondo show man con l’aspirazione di diventare un conduttore televisivo vero e proprio.

Alessandro Verdolini

Se Cucinotta ha rivelato aneddoti anche divertenti di questa impressionante somiglianza al cantante vincitore di Sanremo 2019, Tardino ha anche rivelato alcune brutte esperienze di bullismo subite dai leoni da tastiera dopo la sua ufficializzazione a sosia italiano dell’attore turco.

Non ultimo Alessandro Verdolini, vincitore in carica de “Il + Bello D’Italia”, ed ex corteggiatore di Uomini e Donne. Verdolini è stato fra i volti del dating show di Maria De Filippi nell’edizione dello scorso autunno e, nonostante non sia stato la scelta della tronista che ha corteggiato, ha ottenuto una fama mediatica nettamente superiore.