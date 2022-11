“Per me”: Gianluca Mech torna nel cast del programma del sabato mattina di Rai2

Da domani, sabato 19 novembre intorno alle 9.30, Gianluca Mech torna nel cast del programma “Per Me“, prodotto dalla Me Production di Elio Bonsignore.

Alla conduzione Samanta Togni e Filippo Magnini cheogni settimana ci regaleranno preziosi spunti per prendersi del tempo da dedicare al proprio benessere con consigli su un corretto stile di vita. A tal proposito, il guru delle diete Tisanoreica Gianluca Mech chiederà al nutrizionista Lorenzo Cenci tutte le curiosità legate agli alimenti più salutari. Con Gianluca Mech, inoltre, attraverso Guinot e Mary Cohr, arriva sul piccolo schermo il mondo dell’estetica professionale.

Dulcis in fundo, il tecnico di pasticceria Giacomo Vitali, in compagnia di Magnini, preparerà delle colazioni light e lowcarbo, sia dolci che salate, molto semplici e gustose, svelando i valori nutrizionali di ogni pietanza e le loro proprietà benefiche.

“Sono molto felice di tornare in Rai con un programma ricco di contenuti, a cui ho partecipato già nella passata stagione televisiva” racconta soddisfatto Gianluca Mech che ogni domenica, alle 10.10, continua il suo impegno accanto a Maria Grazia Cucinotta e a Giacomo Vitali nel programma di La7 “L’ingrediente perfetto“, sempre targato Me Production, i cui ascolti nelle ultime settimane hanno registrato un notevole incremento.