Rai2, Monica Setta vola al 6 % con “Generazione Z”

Era partita a fatica l’esperienza in solitaria di Monica Setta al timone di “Generazione Z”, talk show in onda su Rai2: uno spazio dove si racconta la generazione dei giovanissimi che, non sempre disinvolta, si destreggia, tra social, novità tecnologiche, nuovi rapporti con le famiglie, scuola ed amici.

E invece anche ieri, martedì 25 ottobre, per la seconda volta consecutiva, la conduttrice di “UnoMattina in famiglia”, campione di successi di Rai nel weekend, ha fatto centro portando a casa il 5.9% di share con quasi 200mila teste davanti al piccolo schermo, in una terza serata di solito poco affollata di telespettatori.

Monica Setta con Sebastiano Somma

Parlare ai giovani non è facile soprattutto in una rete come Rai2 che cerca ancora una sua identità. Ma Monica, forte dell’appoggio del direttore Antonio Di Bella e del vicedirettore dell’approfondimento Paolo Corsini, è riuscita a costruire un circuito cross mediale, utilizzando molto RaiPlay, YouTube, Instagram e Tik Tok: strumenti social di cui i ragazzi della Generazione Z sono abili maestri.

Nella prossima puntata, che andrà in onda martedì primo novembre, ci sarà Alice Venditti, classe 1997, per la prima volta in televisione. Tra gli ospiti, inoltre, Manila Nazzaro, Anna Safroncick e il chirurgo plastico prof. Diego Gigliotti che si confronterà con i ragazzi della Generazione Z.