“Gran Galà Nieri, oggi e domani”: fervono i preparativi della prima edizione

Conto alla rovescia per la prima edizione del “Gran Galà Nieri, oggi e domani”, che si terrà venerdì 30 settembre, alle 19.30, all’interno della prestigiosa location di Villa Castelletti, sita in via Castelletti 5, a Signa, in provincia di Firenze.

L’evento, condotto da Savino Zaba e Vittoriana Abate, vedrà la partecipazione di importanti imprenditori italiani, orgoglio del Made in Italy nel mondo, che racconteranno la propria esperienza e riceveranno un importante riconoscimento, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, per i grandi risultati raggiunti nel corso degli anni.

Tra gli ospiti d’eccezione della kermesse, organizzata da Maurizio Nieri, designer creativo del brand “Atelier Nieri”, che ha il proprio quartier generale nel pistoiese, dove dal 1929 produce divani, spiccano i nomi di Roberta Morise, madrina della serata, reduce dal grande successo del programma di Rai1 “Camper” (LEGGI ANCHE: “Camper”, è boom di ascolti per il nuovo programma di Rai1 con Roberta Morise e Tinto); l’avvocato Claudia Eccher; l’attrice Angela Tuccia; Rachele Risaliti Miss Italia 2016 e suo marito Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina e della Nazionale italiana.

Ulteriori informazioni legate al “Gran Galà Nieri oggi e domani” verranno svelate nei prossimi giorni.