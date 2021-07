Crostata senza cottura ciocco-caffè: semplicemente goduriosa

Una crostata che si crede un tiramisù già dal primo morso. Un guscio croccante e goloso di biscotti al cioccolato e una deliziosa crema al caffè sono una combo perfetta per un dolce estivo veloce e gustoso. In estate si sa, la voglia di stare dietro ai fornelli viene sempre meno, ma il languorino di un dolce non manca mai.

Per questo, nelle ultime ricette mi sono concentrata su questo tipo di dolci: semplici, senza cottura e davvero uno più buono dell’altro. Agli irriducibili golosi piacerà tantissimo! Senza accendere il forno o i fornelli, senza uova, solo ingredienti semplici e buoni. Poi, diciamolo l’abbinamento cioccolato e caffè è davvero irresistibile. Avrete la sensazione di mangiare un tiramisù ma in realtà è una crostata senza cottura pazzesca.

È un dolce perfetto per qualunque momento della giornata, goloso, profumato e dal gusto morbido, vi conquisterà al primo boccone. Per preparala ci vogliono davvero 30 min, quindi tenetela presente per un invito all’ultimo minuto o se avete improvvisamente ospiti a cena. Farete un figurone!

Ingredienti

Per la base della crostata:



– 250g di biscotti secchi al cioccolato

– 100g burro fuso









Per la base della crostata senza cottura, inizia sciogliendo il burro in un pentolino a fiamma bassa. In un mixer inserisci i biscotti e trita finemente, ottenendo un composto sabbioso. Versa i biscotti in una ciotola e aggiungi il burro ormai fuso, quindi mescola fino a quando si sarà assorbito.

Questa ricetta è indicata per una teglia da crostata di 22 cm di diametro e con la base removibile ma, in alternativa, puoi utilizzare uno stampo a cerniera, rivestendo la base con la carta forno, come per le cheesecake.

Versa il composto di biscotti in teglia e con il dorso di un cucchiaio rivesti la teglia, sia la base che i bordi. Poni la teglia in freezer per 20 min circa, mentre prepari la crema al mascarpone e caffè. Dopodiché sformala delicatamente e trasferiscila su un piatto da portata.

Per la crema al mascarpone e caffè:



– 250 g di mascarpone

– 30 g di caffè ristretto

– 20 g di zucchero a velo









Per la crema, in una ciotola monta con l’aiuto di un frullino elettrico, il mascarpone con lo zucchero e incorpora a filo il caffè ristretto, ben freddo. In pochi minuti otterrai una crema molto profumata che dovrai spalmare sulla base della crostata. Con il dorso di un cucchiaio livella e lascia riposare in frigo mentre prepari la decorazione finale.

Per la decorazione:



– 250 ml di panna fresca liquida

– 30 g di zucchero a velo

– un cucchiaino raso di caffè solubile

– un cucchiaino di essenza di vaniglia

– cacao amaro







Con un frullino monta la panna, ben fredda di frigo, insieme allo zucchero a velo, il caffè e la vaniglia, fino ad ottenere una crema bella densa. Trasferisci il tutto in una sac-á-poche con un beccuccio per fare l’effetto onde, oppure taglia appena la punta del sacchetto e fai tanti ciuffi tondi. Fai riposare in frigo per circa 3 ore prima di servire.

Dopo aver riposato, prima di offrirla ai tuoi ospiti dai una leggera spolverata con il cacao amaro.