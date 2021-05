Lorella Cuccarini, a 26 anni dalla pubblicazione, torna in classifica con l’album “Voglia di fare”

Prima è stata la volta del singolo “Ascolta il cuore” (LEGGI ANCHE: “Ascolta il cuore”, dopo trent’anni la sigla di Lorella Cuccarini rivive in digitale) poi dell’album “Voci”. Da sabato primo maggio, sulle principali piattaforme digitali, è arrivato anche “Voglia di fare” che, nel 1995, permise a Lorella Cuccarini di scalare le classifiche di vendita dei cd e delle audiocassette.

Un album di inediti che, a ventisei anni dalla pubblicazione, ha avuto un immediato riscontro da parte del pubblico, basti pensare che su ITunes è riuscito a conquistare l’ambita Top10. All’interno di “Voglia di fare”, che prende il nome dalla sigla di apertura del programma di Canale5 “La stangata”, spicca l’indimenticata “Un altro amore no” con cui la Cuccarini partecipò come cantante al Festival di Sanremo, dopo averlo condotto due anni prima, sorpassando nella classifica finale big del calibro di Massimo Ranieri, Loredana Bertè e Patty Pravo.

Ma all’interno di “Voglia di fare” ci sono anche trascinanti ballad come “Mi mancherai” e il duetto “Portami via”, cantata con Luca Jurman. In attesa di vedere se entro la fine dell’edizione in corso di “Amici di Maria De Filippi”, dove sta vestendo i panni di coach di danza, la Cuccarini promuoverà uno dei brani proposti recentemente in digitale, considerato l’oggettivo interesse per la discografia di Lorella non possiamo che auspicare la prossima pubblicazione di un nuovo album di inediti.