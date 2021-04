“Ascolta il cuore”, dopo trent’anni la sigla di Lorella Cuccarini rivive in digitale

Era il 1991 quando Lorella Cuccarini incise su 45giri “Ascolta il cuore”, sigla d’apertura del programma “Bellezze sulla neve”, condotto dalla stessa show-girl su Canale5, affiancata da Marco Columbro e Francesco Salvi.

A distanza di trent’anni, quel coinvolgente brano scritto da Silvio Testi e Marco Salvati, dopo essere stato inserito nel cd “La musica della tv – Le sigle e i motivi più belli” edito da Mondadori, uscito in tutte le edicole d’Italia qualche giorno fa, da oggi, giovedì 22 aprile, per la gioia dei suoi numerosissimi fan è stato pubblicato sulle più importanti piattaforme digitali come iTunes, Spotify ecc. E i risultati, ancora una volta, non stanno tardando ad arrivare visto che immediatamente “Ascolta il cuore” è entrato nella classifica dei brani più scaricati.

Ma per gli amanti della Cuccarini cantante le buone notizie non finiscono qui, visto che sabato 24 aprile verrà pubblicato il suo album “Voci”, contenente diverse hit come “Liberi liberi”, che nel 1993 valse a Lorella il Disco d’Oro per le 100mila copie vendute. La Cuccarini, che attualmente sta ottenendo un grande successo nel cast di una delle più fortunate edizioni di “Amici di Maria De Filippi“, sabato prossimo sarà ospite a “Verissimo” con la sua ormai inseparabile compagna d’avventure televisive Arisa.

E, come anticipato dalla più amata dagli italiani in una storia su Instagram, le sorprese per i suoi sostenitori sono appena cominciate…

“Ascolta il cuore” di Lorella Cuccarini: