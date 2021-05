Festa della mamma: un dolce speciale per festeggiarla

I sapori semplici di quando ero bambina, una torta buona e fresca, proprio come quella che preparava la mia mamma ai compleanni. Da quando mi diletto a fare tanti dolci, non le prepara più, ma in occasione della Festa della mamma ho voluto sorprenderla con questo dolce ricordo.

Ai miei compleanni le torte erano così: semplici, bianche e con la frutta come decorazione, e nascondevano un pan di Spagna morbido, appena inumidito dalla bagna al limone e una crema vellutata con tanta frutta. Con il passare degli anni, e con un po’ di esperienza in più, ho perfezionato la ricetta, mantenendo quel buon sapore di casa.

La ricetta del pan di Spagna, come vedete dagli ingredienti, non prevede il lievito ma solo uova a temperatura ambiente e zucchero, montate a lungo fino a quadruplicare il loro volume. La fecola di patate e la farina ben setacciata aggiunta a mano renderà il vostro pan di Spagna soffice e morbido. Per rendere più leggera la torta, ho preferito farcirla con una vellutata crema bianca senza uova, arricchita con fragole e lamponi freschi.

In questa ricetta vi darò dei consigli in più per ottenere torte alte e ben dritte, con una tecnica che utilizzo da sempre. Approfittate della festa della mamma per regalare a voi e alle vostre mamme una coccola buona e golosa.

Auguri di cuore a tutte voi, mamme meravigliose. E auguri alla mia fantastica e dolcissima mamma.

Ingredienti:

Per il pan di Spagna



– 3 uova a temperatura ambiente

– 150g di zucchero semolato

– 75 g di farina 00

– 75 g di fecola di patate

– buccia grattugiata di mezzo limone

– un cucchiaino di estratto di vaniglia



Monta in planetaria, o con un frullino elettrico, le uova intere con lo zucchero, la vaniglia e la buccia di limone per circa 15 min, fino ad ottenere un composto chiaro e ben gonfio; l’impasto dovrà “scrivere” per quanto sarà spumoso. Aggiungi a pioggia la farina e la fecola, precedentemente ben setacciate, mescolando a mano con una spatola dall’alto verso l’alto. Procedi delicatamente per eliminare eventuali grumi ed evitare che il composto si smonti.







Imburra una teglia e crea delle strisce di carta forno, larghe più dei bordi della tua teglia. Questo è un sistema per ottenere basi per torte più alte, quando non si hanno teglie adatte. La mia teglia è di 15 cm di diametro x 10 cm di altezza. Quindi la larghezza delle strisce di carta forno che ho utilizzato sono di 15 cm. Dopo aver imburrato la tua teglia, rivesti con la carta forno, infarina un po’ la base e versa il composto all’interno. Cuoci in forno preriscaldato a 170° C per circa 30/35 min, facendo sempre la prova stecchino. Fai raffreddare il pan di Spagna ancora nella teglia e poi sformalo su una griglia da raffreddamento.







Puoi preparare il pan di Spagna fino a tre giorni prima: conservalo in frigo, ricoperto da pellicola.

Per la crema bianca con fragole e lamponi



– 300 ml di latte

– 60 g di zucchero semolato

– 30 g di amido di mais

– un cucchiaino di estratto di vaniglia

– 2 cucchiai di panna montata

– fragole q.b.

– succo di un limone

– un cucchiaio di zucchero







In un pentolino aggiungi lo zucchero, l’amido di mais e la vaniglia, e a filo aggiungi il latte mentre con una frusta mescola per non creare grumi. Metti il pentolino sul fuoco e cuoci a fiamma bassa fino ad ad ottenere una crema densa e lucida. Trasferisci la crema in una ciotola e fai raffreddare, mettendo la pellicola alimentare a contatto della crema. Quando la tua crema sarà ben fredda, mescola con una frusta e aggiungi delicatamente la panna montata.

Qualche ora prima di montare la torta prepara una ciotolina, facendo a pezzetti le fragole, aggiungi il succo di limone e lo zucchero.

Bagna analcolica al limone



– 200 ml di acqua

– 2 cucchiai di zucchero semolato

– buccia di limone

– 40 g circa di liquore al limone

In un pentolino porta ad ebollizione l’acqua con lo zucchero e la buccia di limone. Mentre bolle aggiungi il liquore e continua a far bollire qualche minuto, giusto il tempo per far evaporare l’alcool e lasciare il buon aroma e profumo di limone. Fai raffreddare prima di utilizzarla.

Montaggio torta



– 400 ml di panna fresca da montare

– 40 g di zucchero a velo

– fragole per decorare

– lamponi (facoltativo)









Una volta che il pan di Spagna si è ben raffreddato, con un coltello lungo e seghettato, elimina la calotta superiore e procedi tagliando il pan di Spagna in tre dischi uguali.

Prendi la teglia che hai utilizzato per cuocere il pan di Spagna e rivestila completamente di pellicola alimentare, cercando di far uscire in eccesso la pellicola. Questo ti consentirà di isolare la torta farcita dalla teglia e sformarla con facilità. Disponi il primo disco di pan di Spagna in teglia, facendo attenzione che deve essere il disco con il fondo liscio; inumidisci, quindi, la torta con la bagna al limone, aiutandoti o con un biberon da bagna o con un pennello. Recupera il succo che si è formato nella ciotolina delle fragole per bagnare un po’ i dischi di pan di Spagna.









Sul disco di pan di Spagna bagnato, crea un cordoncino di panna fresca, che andrà ad isolare la farcitura ed evitare così che la crema esca dai lati. Disponi uno strato di crema bianca e la frutta a pezzetti, e continua nello stesso modo con il secondo strato. Una volta completata la farcitura, utilizza i lembi di pellicola in eccesso per coprire la torta. Fai riposare in frigo minimo 5 ore. Le torte più riposano più sono buone, ve lo garantisco, e poi sono stabili da poterle decorare con facilità.









Dopo il riposo in frigo, sforma la tua torta, capovolgendola direttamente sul piatto da portata e inizia a rivestirla di panna aiutandoti con sac-á-poche e spatola. Per ottenere torte rivestite di panna perfette, prepara un boccale pieno di acqua calda. Dopo aver ricoperto di panna la torta, per avere un effetto liscio, immergi la spatola nell’acqua, elimina le goccioline che si creeranno e passa la spatola sulla panna. Verrà un rivestimento perfetto.





Con un beccuccio a stella, decora con dei bei ciuffi di panna montata e frutta fresca. Fai riposare in frigo per una paio di ore prima di servirla.

Fare una torta farcita prevede tempo e pazienza: segui con attenzione tutti i passaggi e avrai una torta pazzesca!