Scrigni di frolla con fragole e mirtilli: semplici, golosi e irresistibili!

Piccoli scrigni di frolla friabile che racchiudono un profumato ripieno di frutta. Frolle ripiene, mini crostatine, dolcetti che ricordano le mini pie inglesi, insomma decidete voi come chiamarle: per me sono dei deliziosi scrigni con succose fragole e piccoli e dolci mirtilli.

Sarà l’influenza che la serie TV “The Crown” sta avendo sulla mia psiche ma avevo proprio voglia di realizzare dei graziosi dolcetti da accompagnare ad una tazza di tè rigorosamente alle 5 del pomeriggio. In realtà sono talmente buoni che li ho mangiati anche a colazione!

Scrigni di pregiato oro racchiudono rubini e gemme di quarzo viola, no… li presento meglio! In realtà sono dei dolcetti di pasta frolla aromatizzata al limone con un ripieno davvero molto goloso. Fragole e mirtilli, con l’aggiunta di cannella e mandorle, compongono un ripieno profumatissimo e morbido. Ci sono svariate combinazioni di sapori con cui farcire questi dolcetti: io ho approfittato delle meravigliose fragole che in questo periodo ci sono nei mercati. Per la varietà di colori e sapori la primavera ti offre tante idee per divertirti in cucina.

Per creare questi dolcetti di pasta frolla, inizia con il preparare il ripieno di frutta e, mentre quest’ultima cuoce, procedi con la preparazione della pasta frolla: segui la ricetta fotografata passo passo e vedrai che ti divertirai come me nel realizzarle!

Ingredienti:

Per il ripieno di frutta:



– 250 g di fragole

– 100 g di mirtilli

– 50 g di zucchero di canna

– 20 g di burro

– 60 g di mandorle tritate

– 20 g di liquore di limone

– un pizzico di cannella







Dopo aver lavato la frutta fresca, taglia a pezzetti le fragole e mettili in un pentolino insieme ai mirtilli, aggiungendo anche lo zucchero e il burro. Fai cuocere per circa 15 minuti, unisci il liquore al limone e continua a cuocere a fiamma bassa per altri 5 minuti. Trasferisci il composto di frutta in una ciotola e fai raffreddare. Infine aggiungi la cannella e le mandorle tritate e mescola per amalgamare tutti gli ingredienti.

Per la pasta frolla:



– 250g di farina 00

– 120 g di burro

– 80 g di zucchero a velo

– 2 tuorli

– un uovo intero

– buccia grattugiata di un limone non trattato







Inserisci tutti gli ingredienti in un robot da cucina, o nella ciotola della planetaria, e impasta per qualche minuto con il gancio k. Il composto si presenterà sbriciolato: continua a impastare con le mani, formando un impasto liscio e morbido. Forma un panetto rettangolare, ricopri con la pellicola e fai riposare per un’oretta in frigorifero.

Montaggio degli scrigni:

Per questi dolcetti ti servirà la teglia antiaderente per muffin. Prima di imburrare gli stampi, crea delle strisce di carta forno lunghe circa 13 cm x 2 cm di larghezza: ti serviranno per estrarre molto facilmente le frolle dopo la cottura, senza romperle. Procedi con l’imburrare e infarinare gli stampi della teglia da muffin; posiziona le strisce di carta forno all’interno degli stampi, facendo uscire circa 2 cm di linguette. Su un piano da cucina ben infarinato, stendi la pasta frolla abbastanza sottile, di uno spessore di circa 3-4 mm. Con un tagliapasta tondo dal diametro di circa 9 cm ritaglia dei cerchi e fodera gli stampi. Otterrai circa 11 frolle: quindi inizialmente ritaglia 11 cerchi grandi e 11 dischi di circa 6 cm di diametro che saranno il coperchio dei tuoi dolcetti. Con uno stampino a espulsione a forma di cuore crea un decoro al centro di ogni coperchio.









Prima di mettere il ripieno, con una forchetta fai qualche foro alla base delle frolle ripiene. Dopo che il ripieno si è ben raffreddato, riempi i gusci di pasta frolla con un cucchiaio abbondante di ripieno di frutta e, con il dorso di un cucchiaino, livella per bene il composto. Riprendi i dischetti più piccoli che hai realizzato e poggiali sul composto di frutta, come il coperchio di un dolce scrigno.





Cuoci i tuoi dolcetti di frolla in forno preriscaldato a 180°C per circa 20 minuti. Una volta cotti, fai raffreddare nella teglia per circa 15 min e poi estraili sollevando ogni tortino dai lembi delle strisce di carta forno e fai raffreddare su una griglia. Se preferisci servile con un velo di zucchero a velo.

Il gioco è fatto. Non le trovi anche tu adorabili?