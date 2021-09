“Ronchiverdi Club”, fuori il nuovo singolo di Jay-Carter feat. Greta Tedeschi DJ

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e streaming “Ronchiverdi Club” il nuovo singolo del rapper italo-americano Jay-Carter special guest Greta Tedeschi DJ.

“Ronchiverdi Club” si ispira ad un nuovo concept – “Italia Fashion Movement” – che nasce proprio in questo club e consiste nel vivere la vita prendendosi cura del proprio corpo in relax, circondati da opere d’arte che enfatizzano la location.

Nel videoclip con il rapper italo-americano compare per la prima volta la DJ numero uno in Italia e tra le prime 100 al mondo Greta Tedeschi. Greta è già apprezzata sul panorama internazionale per le sue performance nelle migliori discoteche europee e d’oltre oceano.

Un ulteriore step importante nella carriera di questo artista “nero” come si definisce lui. “Ho pensato di realizzare questo brano in Italia per gli italiani, per portare un po’ del mio mondo che parte dal quartiere Franklin Avenue di New York, dove mi sono formato ed ho vissuto, passando dal Bronx a Manhattan” dichiara Jay-Carter, aggiungendo: “Perché il rap che sento in Italia ha altre caratteristiche. Non escludo una collaborazione con rapper italiani, sarebbe bello mescolare gli stili musicali e le culture”.

Tra gli artisti che hanno preso parte al videoclip, con la collaborazione dell’agenzia di comunicazione Boomerang, troviamo 4 bellissime influencer – Bella (@bella_official_g), Chiara Sibona (@chiarasibona_), Carlotta Ottone (@carlottaottone) e Sole Cravero (@sole_cravero) – figlie dei nostri tempi, unite dalla passione per i social ma che si distinguono ognuna in un settore differente: chi imprenditrice, chi laureanda, chi pratica sport agonistico, chi fa volontariato, ecc.

Guarda “Ronchiverdi Club” di Jay-Carter feat. Greta Tedeschi DJ: