Un debutto attesissimo su Rai1, per uno degli stylist più apprezzati e apprezzati del momento: Marco Scorza. In occasione del suo ingresso nel programma “Top – Tutto quanto fa tendenza”, in onda ogni settimana il sabato in seconda serata dall’8 gennaio, Marco si racconta a Zoom Magazine.

Marco, con quale spirito stai affrontando la vigilia del tuo debutto televisivo su Rai1 con Top?

Inizierei col dire che il nuovo anno inizia alla grande, l’emozione è tanta e la curiosità di vedermi all’opera sul piccolo schermo lo è ancora di più. Per me si tratta di un qualcosa di totalmente nuovo, visto che in passato, per il mio lavoro di stylist, ho sempre accompagnato gli altri artisti. Davvero una grande gioia.

Ci regali qualche anticipazione legata al tuo ruolo nel programma di Rai1?

Il mio ruolo è molto bello: in ogni appuntamento vi racconterò e commenterò le grandi icone italiane che, in fatto di look, hanno lasciato il segno a livello mondiale. Sicuramente un ruolo leggero, colorato e anche un po’ pop…

Sappiamo che ti occupi dell’immagine di diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Facci qualche esempio…

Sì, sono tanti i personaggi che sono passati sotto le miei grinfie ma la cosa più bella è che molti sono diventati grandi amici. In primis, la favolosa Manila Nazzaro, che ora è nella casa più spiata d’Italia come concorrente del GF Vip.

In futuro, a livello televisivo, con che tipo di programma ti piacerebbe misurarti?

Ma che domandone! Sotto questo punto di vista sono ancora agli inizi ma sicuramente un programma dove la moda e il sorriso possano essere i protagonisti.

Il 2022 è appena cominciato: ci regali qualche consiglio sulle nuove tendenze?

Vi do un consiglio per non sbagliare: vi ricordate gli anni ’90? Ecco, vestitevi così e non sbaglierete: tornano le vite basse, l’intimo a vista, le frange, i chiodi… Insomma, per molti di noi, si tratterà di un tutto nel passato. Ma mi raccomando: buttate sempre un occhio alle vostre proporzioni perché è la cosa più importante da rispettare e per poter essere sempre al Top.